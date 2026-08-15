Сметната палата публикува годишните декларации за имуществото на властта

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Сметната палата публикува годишните декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, подадени до 15 май 2026 г. и встъпителните и финалните декларации, подадени в периода от януари до август 2026 г., съобщават от одитната институция.

Част от декларираните суми са в лева, тъй като се отнасят за времето преди официалното въвеждане на еврото.

Публикувани са над 16 000 декларации за имущество и интереси и списък с имената на 637 лица, които не са подали декларации в законоустановения срок.

Президентът Илияна Йотова е декларирала 205 314 лева от трудови доходи за отчетния период. Разполага с две кредитни карти с лимит 5000 и 15 000 евро. Тя е посочила и 20 000 евро от трансформация на банков депозит в чужбина, 16 000 евро трудови доходи и 60 000 лева от заплата. Сумите са декларирани и в предходни декларации.

Премиерът Румен Радев е отчел 567 000 лева от трудови доходи и 5650 лева вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции. Радев е декларирал, че притежава автомобил „Шкода Октавия“ и 288 691 лева като годишна данъчна основа от трудови доходи.

Председателят на ПГ на ПБ Петър Витанов е направил онлайн инвестиции – 100 хил. евро за портфейл акции в белгийска банка. ПРитежава автомобил „Тойота“, купена през 2024 г. На свое име има един апартамент в София, м.г. е купил със съпругата си къща с двор в пернишкото село Рударци за близо 358 хил.евро.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал, че има три банкови сметки в левови сметки. От заплати той е получил 191 166 лв., от изплатени болнични и неизползван отпуск от минали години – 36 041 лв и още 503 901 – от трудови доходи.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски е записал, че за отчетния период е ползвал под наем 8 имота – пет къщи, ателие и гаражни клетки в София. Наемът е деклариран в левове, а равностойността в евро е близо 227 хил. евро. Още 77 хил. евро е дал за наем на 5 луксозни автомобила. Имотите и колите не са нови, те са декларирани и преди.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев е декларирал 63 хил.евро от заплати, в банковата си сметка има 81 хил.евро. Но пък през м.г. си е купил автомобил „Форд“ за 6000 лв. Другият съпредседате Божидар Божанов е вписал единствено, че е получил близо 69 хил. евро от заплати.

Лидерът на ПП Асен Василев е декларирал, че притежава апартамент от 54 кв. м, но закупен през 2016-та. По банкова сметка има 40 хил. лв. и изплаща заем от 73 хил. лв.

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов е съсобственик със съпругата си на апартамент с паркомясто във Варна, придобити през 2019 г., м.г. е получил имот с право на ползване във варненското село Константиново. Има банкова сметка с 13 902 лв в нея.

17 народни представители в този и в предишния парламент не са подали в срок декларациите си.

Лицата, заемащи публични длъжности, декларират пред Сметната палата недвижимо имущество, моторни сухопътни, водни и въздушни превозни средства, вземания и задължения над 5000 евро, ценни книжа, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, финансови инструменти, криптовалути, доходи над 5000 евро, включително и тези извън възнагражденията за заеманата длъжност, трайно ползвано чуждо недвижимо имущество, трайно ползвани чужди моторни сухопътни, въздухоплавателни и въздушни превозни средства.

Те декларират и имуществото на своите съпрузи или други, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие.

Предвидената глоба е от 500 до 1500 евро за неподадена или подадена извън срока декларация и от 1750 до 3000 евро за повторно нарушение.

Източник БНР