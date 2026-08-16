В Пловдив са задържани общо 18 души от международната неонацистка организация „Кръв и чест“

Общо 18 души, принадлежащи към международната неонацистка организация „Кръв и чест“, са арестувани в частен клуб в Пловдив. съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР в града ст. комисар Васил Костадинов.

Те са задържани в клуб срещу Младежкия хълм в града, където са открити различни видове неонацистки предмети. Към момента няма установена съпричастност към убийството на хълма, извършено от непълнолетни.

Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

Задържаните са с обвинение по чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Някои от тях са криминално проявени, а има и осъждани за различни видове престъпления.

По информация на полицията групата е използвала помещението от около две години. Още през ноември 2023 г. е извършена проверка на мястото, при която отново са били открити предмети, включително свастики.Задържаните са свързани с неонацистка идеология. Полицията установява и отношенията между отделните участници в групата.

Сред арестуваните е и пълнолетното момче от случая с побоя над непалските граждани, както и баща му и брат му. Той беше освободен от ареста преди четири дни.

Три момичета са задържани, едното от тях е на 17 години и през септември ще навърши 18, каза Костадинов. По думите му това е клуб, който не работи постоянно като заведение, а хората там се събират периодично от около две години.

Сред задържаните няма човек, който да е присъствал на убийството на Младежкия хълм, каза Костадинов и допълни, че има свързани лица с тези, които са присъствали на хълма. До тази група се е стигнало при съвместна работа с Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Всички са задържани за 24 часа, като някои ще бъдат освободени. В момента се извършват процесуални действия и на други места.( БТА