Държавата ще спре водоподаването и електрозахранването на незаконните сгради в „Баба Алино“

Над 120 страници кореспонденция са генерирали институциите, докато край Варна е растяло селище със 140 незаконни имота, сочи проверка на Дневник.

Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ във Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев.

По думите на Шишков извършителите на незаконното строителство няма да съдействат на институциите, а местните ВиК и електроразпределително дружество създават допълнителни затруднения. „Започнали сме процедура за смяната на управителя на ВиК. Ще сменим всички, които са замесени по случая. Съвсем скоро с новото управление на ВиК ще намерим техническото решение и ще спрем водата на сградите от незаконното строителство“, заяви той.

Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство и подчерта, че в процеса са участвали множество институции. „Надявам се сега съдебната система да застане на страната на гражданите. Искам да видим началото на събарянето на тези сгради“, каза регионалният министър.

По думите му 230 са актовете за постройки без подробен устройствен план. Според него не е трябвало те да получават удостоверения за търпимост. Проверките по случая продължават.

Шишков призова кмета на Варна да оттегли и отмени допускането на ПУП, като посочи, че според него документът съдържа сериозни пороци и представлява опит да бъде регламентирано вече установено незаконно строителство.

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че още през 2025 г. общината е поискала спиране на електрозахранването при издаването на първите пет заповеди за спиране на строителството.

По думите му ВиК-Варна и „ЕРП Север“ са отказали, тъй като основното електрозахранване и водоснабдяване преминават през законно построена сграда, от която има разклонения към незаконните постройки. „За да се спре електрозахранването и водоснабдяването на незаконните сгради, трябва да се спре и на законната“, обясни Коцев.

Той посочи, че дружествата са поискали да бъде установена точната граница, от която може да бъде прекъснато захранването само на незаконното строителство.

Коцев съобщи още, че към момента има 22 констативни акта, които предстои да се превърнат в заповеди за събаряне. Дванадесет от сградите вече са със заповеди за премахване, а за още осем такива заповеди се очаква да бъдат издадени в близките седмици.

По думите му в рамките на седмица-две общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20, а до месец се очаква всички 22 сгради да бъдат със заповеди за премахване.

Шишков посочи, че срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда.

Дневник: „Над 120 страници кореспонденция са генерирали институциите, докато край Варна е растяло селище със 140 незаконни имота.

Това показва проверка на „Дневник“, направена по документи, които медията получи по Закона за достъп до обществена информация.

Горската администрация, строителният контрол, кадастърът, общината и прокуратурата са водили отделни преписки по случая със строителството в местността Баба Алино край Варна още от 2023 г., но нито една от тях не го е спряла. Резултатът е жилищен комплекс без разрешение за изграждане.

Документите по случая „Баба Алино“ очертават три механизма, които са дали време за извършване на мащабното строителство, станало известно като „незаконен град“:

Първият е използването на статута на старите ведомствени почивни бази от периода 1960 – 1991 г. за формалното представяне на новото строителство като ремонт и реконструкция на вече съществуващи.

Вторият е прехвърлянето на отговорността за случило се между администрациите на няколко централни и местни институции.

Третият – изключително бавното обсъждане на Подробен устройствен план на местността Баба Алино, докато на място вече е кипяло строителство без необходимите разрешения и екологични оценки.

Документите показват също, че докато държавни и общински служители си разменят кореспонденция, в Баба Алино са завършени 24 двуетажни постройки, пететажна сграда с около 5000 кв.м обща площ, шестетажна сграда, алеи, трафопостове и канализация, паркова инфраструктура.

Частна охрана два пъти не допуска в комплекса „Форест клуб“ служители на община Варна, регионалните екоинспекция и дирекция по горите и дори полицията без адекватна реакция от тяхна страна.

Между октомври 2024 г. и май 2026 г. инспекцията по труда във Варна прави осем проверки на дружествата „Форест клуб Варна“ и „КУБ – Кънстракшън“ и открива 53 нарушения – 22 души без трудови договори, 11 нарушения на безопасността на труда и един случай на наемане на чужденец без необходимото разрешение.

Издадени са 20 наказателни постановления, дадени са 24 задължителни предписания и са сключени девет споразумения. Инспекцията сезира и прокуратурата за данни за престъпление, но публичен резултат от сигнала до този момент не е известен.

Данните са потвърдени официално от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ Екатерина Асенова.

Горските власти подават сигнали през декември 2023 г., август, октомври и декември 2024 г. и март 2026 г. През цялото това време екоинспекцията настоява за оценки на въздействието върху защитените зони. Строителният контрол открива сгради и иска строителни документи. На този фон Община Варна започва реални проверки едва през май 2026 г.

В резултат на всичко това към началото на юни т.г. в гората над курорта Златни пясъци край Варна има 24 завършени двуетажни постройки, две сгради – на пет и шест етажа, изградена техническа инфраструктура, както и нови бетонни основи, очертаващи бъдещи планове на инвеститорите. Реакцията на институциите срещу всичко това се измерва с над 120 страници фактически безполезна документация, прикриваща на практика неспособността или нежеланието им да предотвратят случилото се.“