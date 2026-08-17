Финансовият министър Гълъб Донев трябва да каже само „да“ и държавата продължава делото за Панаира

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Финансовият министър Гълъб Донев трябва само да каже, че потвърждава всичко извършено до момента и държавата продължава делото.

Това каза пред БНР адвокат Веселина Александрова, общински съветник в Пловдив от ПП–ДБ, във връзка с делото за собствеността на Международния панаир – Пловдив.

Върховният касационен съд даде 7-дневен срок, изтичащ в сряда, 19 август, на министъра на финансите да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на собствеността ѝ в Международния панаир – Пловдив.

Според върховните магистрати именно министърът на финансите, а не на икономиката, е компетентният орган да представлява държавата по казуса. Той трябва да заяви и дали потвърждава всички процесуални действия, извършени досега от Министерството на икономиката. Делото беше заведено през юли 2023 г. от тогавашния министър на икономиката Богдан Богданов (в кабинета „Денков – Габриел“), с иск държавата да защити правата си върху акциите на Пловдивския панаир. Успоредно с това поиска и обезпечителни мерки – спиране на вписването на апорта и запор върху акциите. Поводът бе намерението на Община Варна да апортира подарените ѝ от правителството на Бойко Борисов акции в Панаира в дружеството-собственик „Пълдинтур инвест“, контролирано изцяло от бизнесмена Георги Гергов.

„Това странно действие, което се предприе, Община Варна да стане акционер в едно пловдивско дружество „Пълдинтур инвест“ – доста завъртяна схема – се постигаше една цел, а именно още 29% от акциите на Панаира да преминат в ръцете на Гергов. Така той вече ще има 79%. Това е нещото, срещу което скочихме през 2021 г. на всички възможни инстанции, а и гражданите и в Пловдив, и във Варна скочиха срещу това решение. Защото 79% от акциите на Панаира, който ги притежава, може да взема абсолютно всички решения за бъдещето на дружеството, включително прекратяване и ликвидация на „Международен панаир – Пловдив“ АД“, коментира Александрова и подчерта, че към настоящия момент Гергов може да взема всички решения, но не може да прекрати дейността на дружеството:

„Ако ликвидира дружеството „Международен панаир“ му се отваря вратата на това място, което е 350 декара в Пловдив, покрай река Марица“.

По думите ѝ Общинският съвет във Варна може да си отмени решението, „с което да си отмени решението за внасяне на тези 29% пак в ръцете на Георги Гергов„, но в настоящия ОбС няма мнозинство за това.

Ако в определения срок финансовият министър Гълъб Донев не потвърди извършените до момента действия по делото, те ще бъдат обезсилени, включително и исковата молба, обясни Александрова:

„Това ще бъде абсолютно необяснимо, защото аргументи няма. Защото към настоящия момент всичко е платено – такси, хонорари, дори няма да има държавни разходи за това. Автогол ще е да се изисква от теб да кажеш едно „да“ и да оставиш нещата в ръцете на съда, а ти да не кажеш „да“.

Тази вечер пред Община Пловдив ще се проведе поредният граждански протест, организиран от сдружение „Пловдив на гражданите“, с който гражданите ще се опитат да окажат натиск на държавата да реагира адекватно, за да защити държавния интерес.

„Протестът е символно пред Община Пловдив като институция, но местната власт вече проигра своята роля. Бившият кмет Здравко Димитров пропусна един срок за обжалване, а ако го беше направил, можеше да не сме стигнали дотук и можеше да имаме едно благоприятно решение за Пловдивския панаир“, обясни тя.

Според нея от години целта е да се стигне до усещане при гражданите, че Панаирът е с отпаднала необходимост и може и без него.

Източник БНР

Миналата съдмица „Сега“ оповести, че съобщение на МФ е казано, че ще бъдат предприети необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес. С други думи Донев смята да претендира за акциите на държавата като страна по делото. В противен случай бизнесменът Георги Гергов ще получи 79% от Панаира.