Иван Брегов за жестокото убийство в Пловдив и разбитата неонацистка мрежа : Тройна институционална смърт на държавата!

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Докато двете групи на влияние – „Божанов-Нотариуса и Петьо Еврото“ продължат да бъдат лидерите на реална власт в правосъдието, нищо не може да се промени.

„Това е тройна институционална смърт. 3 пъти българската държава може да умре в този случай и тя е умряла на всички нива„.

Това мнение изказа пред БНР Иван Брегов от правната програма на Института за пазарна икономика относно жестокото убийство в Пловдив и последвалите действия на институциите – разбитата неонацистка мрежа „Кръв и чест“ в Пловдив и арестуваните 18 души.

„Липса на институционална отговорност, на последователност на това кой какво следи и накрая го докарваме до тук. Би трябвало прокуратурата да идентифицира определен тип категория престъпления, които са от особена важност и с принципа на методическото ръководство и апелативният, и окръжният, и районният прокурор да имат някакво взаимодействие помежду си. Би трябвало ДАНС, доколкото ги има с оглед на функциите, не на състава им – би трябвало да са в някакво тясно взаимодействие с това. Би трябвало МВР да следи – една от основните – охранителните функции, би трябвало да е посветена на тази дейност“, коментира той.

Популизмът и некадърността са двата водещи фундаментални принципа, отбеляза Брегов в предаването „Преди всички“. И допълни:

„Тук вече трябва да се търсят много сериозни отговори. Може би Народното събрание трябва в една от своите компетенции да може да покани всекиго и да изслуша, да се заеме с това, така както трябва да се заеме с огромните кръгове на влияние и зависимости в правосъдието – нещо, което не пожела да направи Народното събрание“.

Относно „деолигархизацията“ в управленската програма на правителството, Иван Брегов коментира:

„Нека да видим дали ще влязат всички тези стъпки в законодателната програма на Народното събрание. Преди това те са един политически манифест, който няма никаква стойност освен на територията на пиара“.

„Очевидно българската олигархия е в летен отпуск и докато е в летен отпуск, някой я пренарежда, така че тя да не бъде възстановена на съответната си обичайна функция в българската държава„, пошегува се той във връзка с изказване на премиера Радев, че е „елиминирана олигархията от политическата власт и са предприети стъпки за пресичане на достъпа ѝ до публичен ресурс“.

„Може би трябва да видим с какво ще се започне. Не е като да няма дефицити, свързани с последната поправка на българската конституция. Може да се мисли натам, но тя няма да изкорени олигархията с това, че ще влязат в сила някакви текстове. Изкореняването на олигархията може да започне с това да видим например какви членове на Висшия съдебен съвет тази есен Народното събрание ще излъчи от своята политическа квота и ако това пак са някакви никому неизвестни фигури с незавидна биография, която е по-лошият вариант, защото ако са някакви анонимници долу-горе е ясно, че този човек никой не го познава, но ако вътре в системата те са разпознаваеми като центрове на влияние, българската олигархия ще плесне с ръце и ще се върне от летен отпуск все по-силна“, коментира Брегов.

„Виждаме, че няма механизъм, с който да се отървем от един Висш съдебен съвет, който е доминиран очевидно от определени икономически и политически кръгове и те са едно цяло. Ако периодично се обновява съставът на Съвета, това е една хипотетична възможност, която не е непременно лоша. Дали да се свали мнозинството от 160 гласа за избор на Висш съдебен съвет – според мен този механизъм е заключващ, но той гарантира, че една партия няма да влезе и да завземе всичките места в Съвета. Свалянето му надолу, според мен, е рисковано начинание, аз не бих подкрепил това или по-скоро бих го развързал с други институционални механизми, които да отключват състава на Висшия съдебен съвет“, смята той.

За Инспектората към ВСС и дали мястото му е в Конституцията, експертът изказа мнението си:

„Инспекторатът беше приет като едно извинение на България в предприсъединителните години и според мен премахването му от конституционно ниво или даването на текст, който казва, че статутът му се урежда със закон, не е също нещо непременно лошо, защото

Инспекторатът в този вид трябва да бъде преосмислен.

„Помощта отвътре може да дойде, само когато се премине през една строга последователна оценка и проверка на качествата най-малкото на двете групи на влияние – Божанов-Нотариуса и Петьо Еврото. Докато тези 2 групи продължат да бъдат лидерите на реална власт в правосъдието, нищо не може да стане, защото те намират начин да демотивират всеки друг“, изтъкна Иван Брегов и продължи коментара си:

„Всеки кандидат за ВСС може да каже дали ще положи такива усилия – дали би гласувал за една такава комисия и във Висшия съдебен съвет, където трябва да е основното място“.

„Законодателната програма на Народното събрание е най-добрият белег дали една политическа платформа се превръща в политическо действие„, отново повтори той.