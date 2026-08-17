Емануил Йорданов : Неонацистката организация „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс

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Дейността на неонацистката организация „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс – това потвърди пред БНТ юристът и бивш министър на вътрешните работи Емануил Йорданов.

Повод за коментара му е акцията на полицията и ДАНС в Пловдив, при която бяха задържани 18 души, а в частен клуб бяха открити неонацистки символи и материали.

Въпросът дали организацията е официално регистрирана не означава, че дейността ѝ е разрешена, заяви юристът.

„Въпросната група е забранена и ако някой мисли, че това не е така, е хубаво да погледне член 108 и член 162 от Наказателния кодекс на Република България.

Цялата дейност, която тази група извършва, мисля, че попада под квалификацията на тези две правни норми, които ви цитирам.

Освен това, ако се погледне Законът за юридическите лица с нестопанска цел, там се предвижда дори по някакво недоразумение да е регистрирана подобна организация, тя да бъде прекратена по искане на прокурор или на всяко едно заинтересовано лице“, обобщи адвокатът.

По думите му остава въпросът как организацията е функционирала повече от 20 години, ако дейността ѝ е в противоречие със закона.

„Трябва да се установи по каква причина са прекратявани производствата. Аз мисля, че тези деяния са съставомерни и хората, които са ги извършили, би следвало да бъдат осъдени за това.

Защо не са осъдени? Просто трябва да се видят съответните преписки„, поиска адвокатът.

Емануил Йорданов коментира и възможността службите да са подценили риска, свързан с организацията.

„Очевидно е възможно и има нещо друго. Ако в тази група има осъждани лица, това, че тяхното поведение не е контролирано, говори за това, че българските държавни органи не проявяват необходимия интерес към хората, които са изтърпели едно или друго наказание по Наказателния кодекс“, каза Йорданов.

Неонацистката мрежа „Кръв и чест“ – в полезрението на службите у нас още от 2001 г. Името се появява отново през 2013 г. във връзка с опит за регистрация на националистическа формация

Според бившия вътрешен министър контрол върху определени лица би трябвало да има и след изтърпяване на наказанието.

18 са задържаните неонацисти в Пловдив, били част от международната организация „Кръв и чест“ Сред тях има хора с различни професии и интереси, като не става дума за безработни

„Защото такъв контрол би трябвало да има поне за определен срок след изтърпяване на наказанието“, отбеляза адвокатът.