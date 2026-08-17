Повдигнаха обвинения на трима от неонацистката група, задържана в Пловдив

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Трима от неонацистката група, задържана в Пловдив, са вече с повдигнати обвинения – това са 42-годишен мъж, друг мъж на 39 години и неговият 18-годишен син. Те са с обвинения за проповядване към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, националност или сексуална ориентация.

Те са с мерки за неотклонение от 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянното им задържане под стража – съобщи заместник-районният прокурор Нено Димов.

Ако обвиненията срещу тях се докажат, ги очаква наказание от 1 до 4 години затвор.

Припомняме, че първоначално бяха задържани 18 души, открити на сбирка в частен клуб с неонацистка насоченост. Тяхната принадлежност е към международната нацистка организация „Кръв и чест“. Акцията бе проведена по сигнал на ДАНС.

Задържаният 18-годишен Теодор Велев е участвал в побоя над пакистанците – е установило разследването.

На тримата е повдигнато обвинение по чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс, а прокуратурата е постановила задържането им за срок до 72 часа.

Заместник-районният прокурор Нено Димов посочи, че 42-годишният е привлечен като извършител на престъплението, а другите двама – като негови помагачи.

Прокуратурата потвърди, че сред обвиняемите са баща и син. 18-годишният е същият младеж, привлечен към отговорност за нападението над непалски граждани.

„Да. Можем да кажем, че 18-годишният мъж е мъжът, който е и привлечен за нападението на непалските граждани, а 39-годишният мъж е неговият баща.“

Към момента прокуратурата не установява пряка връзка между дейността на организацията и убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Има данни единствено за познанства между част от членовете на „Кръв и чест“ и младежи, свързани със случая.

„Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация, както виждате това и едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на Младежкия хълм.“

От прокуратурата уточниха, че няма доказателства младежите от Младежкия хълм да са искали да се присъединят към организацията или да са посещавали клуба.

Прокуратурата е установила, че пловдивският клон на „Кръв и чест“ функционира от няколко години. По отношение на част от участниците в организацията има и други активни досъдебни производства.

„Установено е, че клонът функционира назад във времето, от няколко години. При всички положения, включително по отношение на част от участниците в тази организация, има и образувани към настоящия момент активни досъдебни производства.“, посочи прокурорът.

Прокуратурата обаче проверява съпричастност на членове на организацията към други нападения.

„Установява се в хода на разследването по настоящото досъдебно производство, че в така повлияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация „Кръв и Чест“, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност.“

По думите на прокурор Ненов към момента е установен един неуспешен опит за подобно нападение.

Разследването е започнало след информация, получена от ДАНС, като службата е работила съвместно с МВР. 42-годишният обвиняем е наемател на помещението, но не е негов собственик. Собственикът е чужд гражданин и към момента не е разпитван.

Свидетели разказват, че там са обсъждани неонацистка и фашистка идеология, нетърпимост към хора от различна раса, националност или сексуална ориентация, както и са гледани филми, свързани с тези идеи.

Акцията е стартирала, докато всички 18 души са гледали мач в частния клуб срещу Младежкия хълм. Самият собственик е чужд гражданин. Обвиняемият, на 42 години, е наемател. Собственикът не е бил разпитван.

Прокуратурата уточнява, че към момента няма данни непълнолетни да са членове на организацията. Сред задържаните в клуба е имало едно непълнолетно момиче, но останалите установени на място са пълнолетни.

Относно това какво ще се случи с 18-годишния Теодор, който сега отново е задържан във връзка с неонацистката група, а беше арестуван и във връзка снападението над непалци, прокурорът посочи, че Районната прокуратура ще обжалва наложената му мярка “парична гаранция“ от 700 евро, тъй като са събрани нови доказателства срещу него, включително самопризнания на другия младеж, който участвал в побоя.

По думите на обвинителя, няма директна връзка между неонацистката група и убийството на Младежкия хилм, но е установено, че имат познанства помежду си, основани наидеологията, на която симпатизират.

Очаква се днес прокуратурата да внесе в Районния съд искане за взимане на най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо тримата от неонацистката група.

Източник БНР и БНТ