Във Варна е учредена Асоциация на жените съдии в България

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Учредително събрание на Асоциацията на жените съдии се проведе във Варна. Сдружението с нестопанска цел в обществена полза вече е вписано в Регистъра на сдруженията към Агенцията по вписванията. Учредителите са съдии от районни, окръжни, апелативни и административни съдилища в София, Варна, Велико Търново, Шумен, Добрич, Димитровград и Своге.

Сред целите на асоциацията са утвърждаването на независимостта, професионализма, високите етични стандарти, отстояването на почтеността, защитата на правата на съдиите. Членовете на сдружението ще работят за повишаване на доверието в правосъдието, решаване на проблеми, произтичащи от професията на съдията, осигуряване на помощ в кризисни ситуации; за подобряване на разбирането за основните човешки права и ролята на съдилищата в защитата им; еднакъв достъп до правосъдие, качествено правораздаване и справедливост. Асоциацията ще дефинира допустими в правораздаването съвременни технологии и изкуствен интелект и планира разработването на такива инструменти.

Целите ще се постигат чрез провеждане на семинари, обучения, конференции, дебати, участие в национални, европейски и международни проекти. Асоциацията на жените съдии в България ще си сътрудничи с държавни институции, органи на съдебната власт и неправителствени организации за утвърждаване на културата на зачитане на независимостта на съдиите, повишаване на правната грамотност на гражданите, превенция на престъпността и зависимостите. Ще се търси партньорството на сродни за дейността на сдружението професионални организации, юридически факултети, експерти в различни области и медии.

Членуването в сдружението е без ограничение на полова, расова, етническа, религиозна или друга принадлежност. Всеки действащ български съдия, който споделя възгледите на общността и иска да допринесе за постигане на целите й, може да се присъедини. Предстои изготвяне на програма и стратегия за дейността, разработване на двуезичен уебсайт, профили в социалните мрежи. Предприети са първи действия за участие в престижни международни правни форуми и сключване на партньорства за съвместна дейност.

Идеята за създаването на професионалната организация е на съдията от Апелативен съд – Варна Ангелина Лазарова, която има богат международен опит и е участвала в събития на Международната асоциация на жените съдии.

За председател на българската организация бе избрана Калина Станчева – съдия в Софийския районен съд. Тя има професионални интереси в областта на съдебната етика и международното съдебно сътрудничество. Участва активно в инициативи, свързани с обучението на магистрати и международния обмен на опит. Лектор е към Националния институт на правосъдието и Европейската мрежа за съдебно обучение. Миналата година на конференцията на международната асоциация съдия Станчева представи тема за кибернасилието и сигурността на жените съдии в дигитална среда.

Гости на учредителното събрание бяха управителят на Варненска област Марио Смърков и председателят на Апелативен съд – Варна Марин Маринов, а онлайн се включиха представители на международната асоциация.