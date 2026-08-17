За трети път бившият кмет на община Ловеч Минчо Казанджиев е оправдан за прословутото атракционно влакче

За трети път, след 8–годишно наказателно дело, бившият кмет на Ловеч Минчо Казанджиев е оправдан по обвинението за безстопанственост при закупуването на прословутото атракционно влакче през 2014 г. Този път оправдателната присъда е потвърдена от Апелативен съд – Велико Търново.

Атракционното влакче – локомотив с два вагона, е закупено през 2014 г. по проект „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч“, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. Стойността му бе 360 000 лв.

Cпopeд пpoĸypaтypaтa Kaзaнджиeв e пpиeл дocтaвĸa нa aтpaĸциoннo влaĸчe, ĸoeтo нe e oтгoвapялo нa пapaмeтpитe нa oфepтaтa нa oбщинaтa и на местната хазна е нанесена щета в размер на близо 180 000 лв. Πo тoзи нaчин e пpoявил бeзcтoпaнcтвeнocт пpи yпpaвлeниeтo нa пyблични cpeдcтвa.

Освен бившит кмет, обвиняема по делото е и Тотка Сименова, ангажирана по граждански договор за ръководител на проекта по ОПРР, която прокуратурата обвини в качеството й на длъжностно лице за съставяне на документ с неверни обстоятелства.

Делото срещу двамата започна през 2018 г. в тогавашния Специализиран наказателен съд, който ги оправда. След това специализиринаият апелативен съд върна производството за ново разглеждане, а след закриването на спецправосъдието, делото бе прехвърлено на Окръжния съд в Ловеч.

И при второто му разглеждане ОС – Ловеч, съдът стигна до извода, че липсват доказателства за извършено престъпление и оправда обвинямите. След смяна на кметската власт, атракционното влакче, е спряно от дижение от следващия кмет на общината от ГЕРБ.

Прокуратурата протестира

Производството пред Апелативен съд – Велико Търново e образувано по протест на заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура–Ловеч и прокурор при ОП, които протестират оправдателнат присъда на Окръжен съд – Ловеч от 2024 г. с твърденията, че присъдата е неправилна, не е обоснована и не кореспондира със събраните в хода на съдебното следствие доказателства.

Според прокуратурата събраните доказателства по безспроен начин доказвали, че Казанджиев е извършил престъплението безстопанственост чл. 219 ал 1 от НК , а Симеонова документно престъплание по чл. 311, ал.1 от НК. След като се запознава с доказателствата, множество свидетелски показания и експертизи на вещите лица, АС -Велико Търново потвърждава оправдателените присъди срещу двамата.

Един от ключовите въпроси, които разклащат обвиението срещу кмета и ръководителката на проекта, е : длъжностно лице ли е Симеонова, след като е била ангажирана по граждански договор за изпъленението му? Спроед прокуратурата Симеонова е придобила качество на длъжностно лице по чл. 93, т. 1, б. „б“ НК въз основа на заповед на кмета за ръководител на проект, граждански договор с три анекса, заповед за възлагане на контрол по изпълнението на договора за доставка и пълномощно от кмета. Апелативният съд отхвърля тази констуркция на обвинението, като се позовава на т. 1.3 от Тълкувателно решение № 73/23.12.1974 г. по н. д. № 66/1974 г. на ОСНК, според което лицето, за да има качество на длъжностно лице, трябва да е включено в организационната структура на съответното юридическо дружество. Когато се намира единствено в облигационни договорни отношения с общината, в случая Симеонова, не е изпълнява „работа“ по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ НК, а престирала резултат, и не може да бъде субект на престъплението по чл. 219 НК. Мотивите съдържат и три допълнителни аргумента: Първо, обозначаването на лицето като „длъжностно лице“ в Заповед № 1078/08.09.2014 г. на кмета е без правно значение. Съдът е категоричен, че с употребата на термина в административен акт нито се назначава лице на длъжност, нито му се придава длъжностно качество — правната квалификация на едно фактическо положение не зависи от наименованието, което страните или органът са му дали. Второ, кметът не разполага с правна възможност да превърне външно лице в длъжностно. Съгласно чл. 39, ал. 2 вр. чл. 44 ЗМСМА той може да делегира правомощия само на заместник-кметовете, и то в предвидените от закона случаи. Заповедта за определяне на ръководител на проект е акт с чисто организационен, а не властнически характер. Трето, съдът извършва разграничение между организационни и разпоредителни/ръководни функции. Възложените на Симеонова задължения — да организира дейността на екипа, да упражнява оперативен контрол, да разпределя задачи, да контролира воденето на документацията — са преценени като организационни. Решаващо е, че контрол върху нейната собствена дейност се е упражнявал от служители на общината (началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“), че разходването на средства е било в компетентността на главния счетоводител и че дълготрайният материален актив е бил заприходен и възложен на друго длъжностно лице от администрацията. Или, ангажирането на ръководител на проект по граждански договор не създава длъжностно качество и не носи наказателна отговорност при нередности. Съдът констатира и липса на невярно документиране по същество — почти всичко, отразено в протокола, действително се е случило на 05.11.2014 г. – на тази дата протоколът е подписан и от изпълнителя и доставката реално е извършена. За отговорността на кмета Прокуратурата твърди, че Казанджиев като е делегирал задачи , той не е освободен от отговорност за изпълнението им, тъй като правомощията му като представител на възложителя не отпадат. Съдът приема тезата по принцип, но прави съществено разграничение: въпросът не е това дали с делегирането са отпаднали правомощия , а дали кметът е подходил небрежно по смисъла на чл. 219 НК. Съдиите намират, че с две заповеди –( № 963/20.09.2012 г. и № 1078/08.09.2014 г.) Казанджиев е създал организация с поименно определени отговорни лица и разпределени задачи, а чл. 44 ЗМСМА възлага на кмета именно ръководни, организационни и координационни функции — тоест задължението му е да изгради организация, а не лично да извършва техническите действия по приемане на доставки. Обвинение по чл. 219, ал. 1 НК срещу кмет изисква да се посочи конкретният нормативен източник на личното му задължение, а не общо позоваване на представителната власт по чл. 44, ал. 1, т. 15 ЗМСМА, казва съставът. Причинната връзка

Причинната връзка остава най-слабото звено в обвиненията за безстопанственост.