Апелативен съд – Велико Търново и Окръжен съд – Габрово с нови и.ф. административни ръководители

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Павел Неделчев, заместник-председател на Окръжен съд – Габрово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 12.09.2026 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с предстоящото освобождаване от длъжност на Веселина Топалова – и. ф. „административния ръководител – председател“, поради нейното пенсиониране.

Колегията определи Христина Даскалова , заместник-председател на Апелативен съд – Велико Търново, за и. ф. „административен ръководител“ на органа от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Съобразено е старшинството на съдия Даскалова, която има по-голям юридически стаж спрямо другия заместник-председател на съда.

Решението е във връзка с подаденото от Янко Янев заявление, с което оттегля съгласието да заема длъжността „изпълняващ функциите „административен ръководител“ и молба да бъде назначен на длъжност „съдия“ в същия съд.

Съдийската колегия го преназначи на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.

Всяко от решенията може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Kолегията повиши Лора Димова-Петкова, Кристиян Трендафилов – съдия в Софийския районен съд, Катерина Ненова – съдия в Районен съд – Ботевград, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.

Повишени са също Петър Касабов – съдия в Административен съд – Пловдив, и Христина Юрукова – съдия в Административен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.