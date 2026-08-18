Апелативният съд отмени домашния арест на шефа на ВиК–Несебър и го задържа под стража за подкуп от 8000 евро

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Апелативният съд в Бургас уважи протеста на прокуратурата и върна в ареста Свилен Станчев, ръководител на звено към „Водоснабдяване и канализация“ в Несебър, обвинен, че е поискал и приел подкуп в размер на 8000 евро.

Свилен Станчев беше задържан в края на юни с белязани пари, след като е получил подкуп от 8000 евро от собственик на имот във вилната зона на несебърското село Кошарица, за да бъде присъединен към водопреносната мрежа.

Първоначално Окръжният съд наложи най-тежката мярка задържане под стража спрямо бившия ръководител. Миналата седмица той бе освободен под домашен арест, но прокуратурата протестира заради тежестта на деянието и високата степен на обществена опасност.

В късния следобед Апелативният съд в Бургас уважи искането на държавното обвинение и потвръди задръжането под стража. Според наблюдаващия прокурор Йовита Григорова от събраната информация може да се направи обосновано предположение, че именно Станчев е извършил престъплението, за което е обвинен. Той можел да попречи на разследването, ако остане под домашен арест, а също има вариант да извърши ново престъпление.

Станчев беше задържан с белязани пари, дадени му от собственик на имот, за да бъде присъединен към ВиК мрежата. Бившият шеф на ВиК – Несебър, коментира, че намерените в дома му пари са на жената, с която живее на семейни начала.

Йовита Григорова, прокурор: „Става въпрос за поискан и даден, и съответно приет подкуп в размер на 8000 евро, тъй като има нарушение на Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране и експлоатация на канализационната и ВиК мрежа. Като реда, предвиден от законодателя, е първо да се направят съответните проектни документации, едва след това, когато те бъдат одобрени, да се пристъпи към изпълнение на проекта. В дадения случай всичко е било обърнато наобратно.“

Арестът на Свилен Станчев беше първият от поредицата арести на служители и ръководни кадри, свързани с ВиК – Бургас през последните месеци.