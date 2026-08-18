Асоциацията за европейско право предлага съдия Евгени Стайков за член на съдийската колегия от квотата на НС

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Българската асоциация за европейско право предлага на народните представители и членовете на постоянната комисия по правни въпроси кандидатурата на съдия Евгений Стайков за член на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Предложението е подписано от председателя на на Асоциацията Александър Арабаджиев, два мандата съдия в Съда на европейския съюз в Люксембург.

„С тази номинация изразяваме убеждението, че с високата си култура, интелектуалния си капацитет, богатия и разнообразен професионален опит и цялостното си поведение Евгений Стайков достойно ще допринесе за действената роля на висшия съдебен съвет в утвърждаване на ценностите на правовата държава и независимостта на съдебна власт,“ е изтъкнато предложението на БАЕП.

Кой е Евгений Стайков

Той е възпитаник на 9 – та Френска езикова гимназия – София и е завършил Специалност „право“ в „СУ „Климент Охридски“ с отличен успех от семестриалните и държавните изпити.

Евгени Стайков е отличен юрист и съдия с дългогодишен опит, ползващ се с висок авторитет и безупречна репутация в правната общност, академичните среди и обществото, посочват от БАЕП.

Почти цялата му професионална дейност е преминала в съдебната власт, като благодарение на своето трудолюбие, чувство за отговорност, висока култура, лични и професионални качества е преминал последователно цялата кариерна стълбица от младши съдия до заместник председател на Върховния касационен съд.

Бил е стажант съдия в СГС, младши съдия в СГС, съдия в Първи районен съд – София, Председател на Трети районен съд – София, съдия в Софийски градски съд:

Председател на Софийски градски съд, основател и председател на Софийски апелативен съд, съдия в Търговската колегия на ВКС, Заместник на председателя на ВКС и ръководител на търговската колегия.

Евгени Стайков е бил и член на Висшия съдебен съвет (ноември 2003 г. до октомври 2007 г), избран от квотата на съдиите и Председател на комисията на ВСС по международните отношения. Той е бил лектор по обучителин програми на Центъра за обучение на магистрати, Националния институт на правосъдието и на „Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Участвал е в експертни мисии „Западни Балкани“ в Сараево – 2005 г. и в Черна гора – 2006 г. Специализирал е Защита на конкуренцията и на правата на потребителите в Ница през 1991 г.; Международен търговски арбитраж в Париж 1993 г.; Право на ЕИО в Единбург 1997 г.; Защита на интелектуалната собственост в Женева 2002 г. и 2018 г., Мурсия – 2003 г., Ню Делхи – 2005 г., Международна закрила на бежанците – Лондон 1999 г.; Управление на съдебната власт – Вашингтон – 2001 г., Виена и Мадрид – 2004 г., Практика на Съда на Европейския съюз – Люксембург 1998 г. и 2019 г.

Бил е също член на президиума на Арбитражния съд при БТПП и арбитър в листите на АС , Арбитър в общата листа по вътрешни и международни арбитражни дела на АС при БТПП.

Участвал е като арбитър по международни търговски спорове към Арбитражния съд при Международната търговска камара – Париж: 1997 -2003 г. и 2009 – 2013 г.

Член е на Българската асоциация по Европейско право – БАЕП, от нейното основаване.

Владее отлично френски и английски език.

Последователните изяви на Евгений Стайков както в качеството му на съдия, така и с оглед заеманите ръководни длъжности, в защита на независимостта на съдебната власт красноречиво илюстрират безалтернативна активна позиция в подкрепа на върховенството на правото и отстояване на независимостта на съда и отделните съдии. Неговото поведение в тази насока винаги е било обективно мотивирано от дълбоки лични убеждения, поради което Българската асоциация за европейско право счита че Евгений Стайков притежава потенциал да допринесе за утвърждаване на съвременните правови принципи в съдебната власт и обществото.

Професионалната характеристика на Евгений Стайков се определя от отличните практически резултати от пряката му работа като съдия. Съдийската му дейност се отличава с подчертан професионализъм, солидна академична основа, аналитичност, способност за интензивна работа в условия на свръхнатоваренос, пише в номинацията на БАЕП.

И още: Постановените от него съдебни актове илюстрират отлична способност да се ориентира правилно в усложнени процесуални ситуации, да идентифицира важните за правилното решаване на делото релевантни обстоятелства и да вниква задълбочено в правната проблематика на казусите. Тезите му са представени логично и всестранно, при умело и оригинално използване на научните достижения на правната мисъл и сравнително- правния подход, с ясна вътрешна структура, с прецизен професионален изказ, а изведените заключения се характеризират със задълбочена правна аргументация и детайлен анализ.

Значителната квалификация на Евгений Стайков не само в областта на вътрешното, но и в европейското право е неоспорима, казват в заключение от БАЕП.

Процедура

ВСС е съставен от две колегии – Съдийска и Прокурорска. СК включва шестима членове, избрани от съдиите от професионалната квота, и шестима – избрани от парламентарната квота. ПК включва четирима членове, избрани от прокурорите, един, избран от следователите, и петима, избрани от Народното събрание.

Представителите на съдийската, прокурорската и следователската общност, представляващи професионалната квота, се номинират пряко от магистратите чрез общи събрания на съответните съсловия. По време на тях се представят и обсъждат кандидатурите за членове и се утвърждава списъкът на кандидатите, които да участват в избора за състав на ВСС. Номинираните кандидатури се гласуват от магистратите по райони в окръжните съдилища в страната с хартиени бюлетини.

Според приетата от Пленума на ВСС хронограма първото общо събрание ще бъде на прокурорите на 17 октомври, а гласуването – на 24 октомври. Второто събрание – на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември. Следователите ще проведат общо събрание на 14 ноември и гласуване на 21 ноември.

Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарни групи, като в ЗСВ и Процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в Правната комисия на Народното събрание не по-късно от два месеца преди избора, след което комисията ги разглежда. Комисията проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува.

Народното събрание избира всеки член поотделно с мнозинство от две трети – 160 гласа „за“.

Новите процедурни правила осигуриха възможност граждани, организации, институции и юридически лица да отправят т.нар. инициативни предложения за членове на съдебния съвет, каквито се допускат за първи път – от 1 до 21 август всяко физическо или юридическо лице, институция или организация може да предложи кандидатури на депутатите, след това от 24 август – когато ще бъдат публикувани номинациите на обществеността, ще започне да тече 14-дневен срок, в който депутатите ще могат да правят същинските предложения.

Това означава, че до около 9 септември ще са ясни всички кандидати и ще започне да тече срок, в който те ще трябва да представят концепциите за дейността си като членове на ВСС.

Народните представители могат да имат и други номинации, които да не съвпадат с инициативните предложения.

Процедурата предвижда още професионални организации, висши училища, научни институции, неправителствени организации, медии и други заинтересовани страни да изпращат становища, сигнали и въпроси към кандидатите не по-късно от седем дни преди изслушването. Самите изслушвания ще бъдат публични и ще се излъчват онлайн.

Очаква се изборът на членовете на ВСС от НС са бъде през ноември.