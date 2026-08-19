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Демонстрирането на символи, свързани с нацизма, влиза в понятието за проповядване и разпространение на идеологията

De Fakto 19.08.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 331 Прегледа

Defakto.bg

Разпространяването на неонацистка идеология, дали чрез средствата за масова информация, или от уста на уста, това съставлява престъпление. Въпросът е доколко е доказано разпространяването на подобна идеология от тези 18 човека, посочи в интервю пред БНР бившият министър на правосъдието  Андрей Янкулов, който е бивш прокурор.

Той коментира правото на свободно изразяване или престъпление против правата на граждани и съществуването от години на неонацисткия клуб „Кръв и чест“, както и могат ли ДАНС и МВР, без прокуратурата, да се справят с неонацистката радикализация.

В момента от арестуваните 18 в Пловдив от клуб „Кръв и чест“ има един в ареста и само на трима са повдигнати обвинения.

Има един в ареста, значи за него съдът е намерил доказателства за такова престъпление. А другите какво касателство имат, е въпрос на доказване по конкретното дело. Няма как да коментирам, не съм запознат със събраните доказателства“, сподели Янкулов.

Той коментира доказването на престъпление ли е проповядването на идеология със свастика по тялото:

Влизаме в сериозна конкретика. Ако имаш по себе си символи и са видими, и така ходиш по улиците, предполагам, че би се тълкувало от различните органи на съдебната власт. Личното ми мнение е, че демонстрирането на символи, свързани с нацизма, категорично се включва в това понятие. Излагане на публичен показ се осъществява и влиза в този състав на престъпление, защото хората се запознават с тези символи, стават обществено достояние. Но това е въпрос на казуистика. Ако се касае за затворен клуб и не излиза от въпросния клуб – приятелски кръг, могат да имат татуировки на скрити места и те се оценяват по различен начин. Въпросът е на конкретика по досъдебното производство.“

Според бившия министър на правосъдието проповядването няма общо с извършването на престъпление, свързано с насилие.

Проповядването е свързано с разпространяване на идеология, което може да стигне до определен кръг. А извършването на престъпление е свързано с насилие – различно е. Тук доколкото разбирам от публичната информация за въпросните лица, не е повдигнато обвинение и не са привлечени засега за конкретни насилствени престъпления, а за проповядване. Въпросът е доколко и как е доказана тази дейност, по този престъпен състав, в тази акция на МВР с тези 18 лица и доколко има данни, че те са участвали“, коментира Янкулов.

Според него активността на МВР с арести при полицейски акции е активност, която се демонстрира след такива случаи:

„Тази активност е кратковременна, изразява се в такива гръмки полицейски акции с много арести, които не водят до по-нататъшен наказателноправен резултат. И тук от 18 арестувани – само 3 обвиняеми. Акцията е да се притъпи общественото внимание. Действително проблем е, че подобни групи би трябвало да бъдат следени от правоохранителните органи, основно от ДАНС и МВР, защото подобни групи често не ограничават дейността си само до събирания в затворени клубове. Често са проводник и на други престъпления – разпространение на дрога, и би трябвало да са известни на органите, а и престъпната им дейност да бъде документирана и да има събрани доказателства.“

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