Демонстрирането на символи, свързани с нацизма, влиза в понятието за проповядване и разпространение на идеологията

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Разпространяването на неонацистка идеология, дали чрез средствата за масова информация, или от уста на уста, това съставлява престъпление. Въпросът е доколко е доказано разпространяването на подобна идеология от тези 18 човека, посочи в интервю пред БНР бившият министър на правосъдието Андрей Янкулов, който е бивш прокурор.

Той коментира правото на свободно изразяване или престъпление против правата на граждани и съществуването от години на неонацисткия клуб „Кръв и чест“, както и могат ли ДАНС и МВР, без прокуратурата, да се справят с неонацистката радикализация.

В момента от арестуваните 18 в Пловдив от клуб „Кръв и чест“ има един в ареста и само на трима са повдигнати обвинения.

„Има един в ареста, значи за него съдът е намерил доказателства за такова престъпление. А другите какво касателство имат, е въпрос на доказване по конкретното дело. Няма как да коментирам, не съм запознат със събраните доказателства“, сподели Янкулов.

Той коментира доказването на престъпление ли е проповядването на идеология със свастика по тялото:

„Влизаме в сериозна конкретика. Ако имаш по себе си символи и са видими, и така ходиш по улиците, предполагам, че би се тълкувало от различните органи на съдебната власт. Личното ми мнение е, че демонстрирането на символи, свързани с нацизма, категорично се включва в това понятие. Излагане на публичен показ се осъществява и влиза в този състав на престъпление, защото хората се запознават с тези символи, стават обществено достояние. Но това е въпрос на казуистика. Ако се касае за затворен клуб и не излиза от въпросния клуб – приятелски кръг, могат да имат татуировки на скрити места и те се оценяват по различен начин. Въпросът е на конкретика по досъдебното производство.“

Според бившия министър на правосъдието проповядването няма общо с извършването на престъпление, свързано с насилие.

„Проповядването е свързано с разпространяване на идеология, което може да стигне до определен кръг. А извършването на престъпление е свързано с насилие – различно е. Тук доколкото разбирам от публичната информация за въпросните лица, не е повдигнато обвинение и не са привлечени засега за конкретни насилствени престъпления, а за проповядване. Въпросът е доколко и как е доказана тази дейност, по този престъпен състав, в тази акция на МВР с тези 18 лица и доколко има данни, че те са участвали“, коментира Янкулов.

Според него активността на МВР с арести при полицейски акции е активност, която се демонстрира след такива случаи:

„Тази активност е кратковременна, изразява се в такива гръмки полицейски акции с много арести, които не водят до по-нататъшен наказателноправен резултат. И тук от 18 арестувани – само 3 обвиняеми. Акцията е да се притъпи общественото внимание. Действително проблем е, че подобни групи би трябвало да бъдат следени от правоохранителните органи, основно от ДАНС и МВР, защото подобни групи често не ограничават дейността си само до събирания в затворени клубове. Често са проводник и на други престъпления – разпространение на дрога, и би трябвало да са известни на органите, а и престъпната им дейност да бъде документирана и да има събрани доказателства.“

Целият разговор тук