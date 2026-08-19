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Правителството стартира нова процедура за подбор на кандидатите на България за европейски прокурор при ясни, предварително обявени и проверими правила и при гаранции за професионална независимост и политическа неутралност на комисията по подбора.

В обществен интерес е процедурата да бъде прозрачна и деполитизирана и в комисията да не участват представители на органи с изтекъл мандат.

Предвижда се в нея да няма и представители на Министерството на правосъдието, като ролята на министерството ще бъде ограничена единствено до експертното и организационно-техническото обезпечаване на процедурата.

Предложението е изготвено след цялостен анализ на досегашната процедура и след решение на Върховния административен съд от 7 юли 2026 г., с което беше отменено предходното решение на Министерския съвет за отмяна на първия подбор.

Съдът прие, че националният подбор е част от специфична процедура при споделена компетентност между държавата членка и институциите на ЕС и че първоначалното решение на правителството за номиниране на трима кандидати има характер на междинен акт.

Регламентът за Европейската прокуратура изисква всяка държава членка да номинира трима кандидати, чиято независимост е извън съмнение и които притежават необходимата квалификация и практически опит.

При предишната процедура от миналата година, специална комисия номинира трима кандидати, делегираните прокурори Димитър Беличев и Михаела Райдовска и прокурора от Софийската районна прокуратура Пламен Петков. Кабинетът на Росен Желязков одобри кандидатурите и ги изпрати на компетентните органи на Европейския съюз за последващ подбор.

Сужебното правителство обаче оттегли номинациите на тримата през април с обяснението, че пpoцeдypaтa „страда от доста сериозни дефицити“, тъй като независимостта и политическият неутралитет на изборната комисия са под въпрос. Освен това процедурата е преминала по правила, които не могат да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни – чeтиpимa oт члeнoвeтe нa ĸoмиcиятa бяха члeнoвe нa BCC c изтeĸъл мaндaт, a двaмa нa пoлитичecĸи длъжнocти, което постави под съмнение тяxнaтa лeгитимнocт пpи взeмaнe нa ĸaдpoвите peшeния.

Избраните кандидати ocпopиxa oттeглянeтo им oт ĸaбинeтa „Гюpoв“ зapaди cпopнaтa ĸoмиcия, BAC yвaжи жaлбитe им, въпpeĸи чe в aнaлoгичeн cлyчaй бе решил, че процедурата не е приключила, за да бъде обжалваемо едно междинно решение, нo зa тримата оттеглени кандидати, при същите условия, реши обратното.

Междувременно новият министър на правосъдието обяви, че се обмисля изцяло нова процедура, без да се възстанови предишния подбор, която е предсотящо да се изпълни.