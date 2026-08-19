„Настоящото решение не представлява преразглеждане на професионалните, нравствените или личните качества на кандидатите от предходната процедура. То е израз на актуалната преценка на Министерския съвет за начина, по който България следва да проведе националния етап от избора при по-високи гаранции за прозрачност, обективност и равнопоставеност.

Регламентът за Европейската прокуратура изисква всяка държава членка да номинира трима кандидати, чиято независимост е извън съмнение и които притежават необходимата квалификация и практически опит. Същевременно европейската уредба не определя конкретния начин, по който трябва да бъде организиран националният подбор, което дава възможност България сама да въведе механизъм с по-високи стандарти за публичност и обективност.

Отчита се, че новата процедура ще доведе до допълнително забавяне, но се приема, че е по-важно България да излъчи кандидатите си чрез процедура, която не оставя съмнение в нейната независимост и почтеност. В мотивите изрично се посочва, че страната е готова да понесе краткосрочната репутационна цена от забавянето в името на по-висок стандарт на избора“, посочват още от МС.

 