Проф. Искра Баева: Като заличиха антифашистката съпротива, върнаха България във времето й на съюзник на Третия райх

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По думите ѝ през последните години има пропаганда на силата и насилието

Може би като общество трябва да се обърнем към младите, да видим и тяхното мнение – това каза пред БНР проф. Искра Баева, преподавател в катедра „Нова и най-нова обща история“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в коментар за изводите след жестокото убийство в Пловдив от група младежи.

Според нея училището не възпитава и това е така, защото реформата беше лишена от възпитателни функции. Предметите са хубаво нещо, но възпитанието на ценности е дълготраен процес, който започва от семейството, подчерта тя в интервю за предаването „12+4“.

„Училището трябва да възпитава не чрез предмети, а чрез поведение. Учениците сами трябва да могат да оценяват различни поведения“.

Според нея въвеждането на предмет „Религия“ няма да даде резултата, който се предвижда: „Това не е магическа пръчка. Това е дълъг процес и той засяга всички елементи от всекидневието“.

Проф. Баева отбеляза и интереса към забраненото. За съжаление, със забрани нещата не се лекуват, категорична бе тя и обясни, че децата винаги намират начин да ги заобиколят.

„Има една реабилитация в рамките на това преразглеждане на цялата идеология, обществена система, образователна система, преразглеждането на историята, пренаписването на историята – доведе дотам, че се промениха акцентите. В момента в образованието – и в програмите, и в учебниците до голяма степен е посочено като най-лошото комунизмът и всичко, което е станало след 1944 г.

Като отричаш едно нещо, ти реабилитираш другото, срещу което се е водела борба.

Антифашистката съпротива в България беше заличена от учебниците.

Това доведе до реабилитация на онази България, Царство България, точно от периода на войната, в който период България е съюзник на Третия райх, реално тя извършва действия срещу партизаните не само в България, но и в Македония, Сърбия, Гърция.

Това не е забравено и то непрекъснато ни се припомня. Често това нашите съседи ни го припомнят“, коментира проф. Искра Баева.

По думите ѝ се е дал тласък на контракултура.

„Кръв и чест“ е неонацистка организация, посочи тя и изказа мнението си, че тази организация не е независима от Луковия марш. Според нея не се познават историческите факти.

Преподавателят изтъкна причината за силната тенденция към краен национализъм – това е дълбоката ценностна криза:

„Преди 30 години искахме да станем като европейците. Горе-долу станахме, но с всичките негативи. „Кръв и чест“ идва от Европа, не е българско явление. Проблемът е и в Европа. Промени се това, че дойде неолиберализмът. Демокрацията се превърна в обслужваща неолиберализма. Социалната държава изчезна. Връщаме се към онези явления, които са породили фашизма и националсоциализма„.

По думите ѝ през последните години

има пропаганда на силата и насилието.

И даде пример с книгите и филмите от последните години, които са най-популярни. Според нея всичко това обезчовечава хората, а най-младите са най-подвластни.

За жестокото убийство на човек в Пловдив от група младежи проф. Баева смята, че начинът, по който се отнасят към неговите страдания, е достатъчно показателен.

„Нещата са много тежки. Струва ми се, че този пример трябва да бъде повод да помислим всички ние какво правим с нашите деца и внуци„.

Проблемът е много дълбок, а решението – дългогодишно, като обхваща всички елементи, категорична бе тя. И посочи една от причините за случващото се – липсата на обществото, всеки е сам за себе си.

„Не знам колко време ще ни трябва, за да се върнем към нормалното. Продължаваме да се занимаваме с миналото и да не можем да намерим твърда почва, на която да вървим. Пътят ще бъде дълъг и труден. Не знам какъв ще бъде резултатът. Не сме само ние, това е общ европейски и глобален процес“.

Според нея решението е може би в една истинска демокрация. А истинската демокрация – това е хората да се чувстват заедно, свързани и да участват заедно в решенията.

Източник БНР