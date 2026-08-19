Прокуратурата в Монтана предаде на съд кмета на община Лом за купуване на гласове

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Районната прокуратура в Монтана внесе обвинителен акт срещу кмета на Лом Цветан Петров за престъпление против политическите права на гражданите.

Цветан Петров е привлечен като обвиняем за тежко умишлено престъпление от общ характер, което се наказва с „лишаване от свобода“ от 2 до 7 години и глоба от 10 000 до 30 000 лева. Деянието е извършено по повод работата му, макар и не пряко свързана с дейността на кмета, склонен е към поведение, което би компрометирало разследването, в частност въздействие върху служители.

Повдигнато обвинение е затова, че на 15 април 2026 година преди парламентарните избори, в административната сграда на общинско предприятие „Чистота“ в Лом в качеството си на длъжностно лице при и по повод изпълнение на служебните си задължения е предложил имотна суми от – по 50 евро на 21 работници на предприятието, за да гласуват в полза на определена политическа партия, както и в полза на кандидат за народен представител с определена преференция.

От материалите по делото се разбира, че Цветанов е поискал да му бъде предаден списък с имената на хората, които ще гласуват по указания от него начин. Целта е била след изборите да може да провери дали уговорката е изпълнена.

В хода на разследването са били извършени експертизи – фоноскопна и видеотехническа.

Предстои делото да продължи в съда.

По искане на прокуратурата на 28 май Районен съд – Лом отстрани кмета на Община Лом от длъжност по обвинение за купуване на гласове в в полза на определена политическа сила.

В средата на юни Окръжният съд в Монтана отмени решението на Районния съд в Лом за временното му отстраняване от длъжност и отхвърли искането на прокуратурата той да не изпълнява функциите си на кмет.