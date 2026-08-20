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Деловодството на ВСС ще работи в шест почивни дни и ще приема предложения за изборни членове от съдии, прокурори и следователи

De Fakto 20.08.2026 Законът Напишете коментар 134 Прегледа

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Деловодството на Висшия съдебен съвет ще работи в шест почивни дни, за да се осигури възможност за приемане на писмени предложения за изборни членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, съобщиха оттам.

Документи ще могат да се подават на 22 и 23 август, на 5 и 6 септември и на 19 и 20 септември 2026 г. (събота и неделя) от 08.30 ч. до 17.00 ч.  

Съгласно чл. 29в, ал. 1 от ЗСВ крайният срок за депозиране на предложения за издигане на кандидатури е не по-късно от два месеца преди произвеждането на избора.

В План-графика за организационно-техническата подготовка на дейностите за произвеждане на Общите събрания на съдиите, прокурорите и на следователите за избор на членове на ВСС са определени сроковете за подаване на писмените предложения.

По отношение на кандидатите за изборни членове на ВСС от прокурорите срокът е 23 август 2026 г. включително. Писмени предложения за изборни членове на ВСС от съдийската квота се внасят до 6 септември 2026 г. включително, а крайният срок за приемане на кандидатури от гилдията на следователите е 20 септември 2026 г. включително.

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