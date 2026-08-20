ОС – Пловдив потвърди паричната гаранция на 18-годишния Теодор, обвинен за нападение на непалски граждани

Окръжният съд в Пловдив потвърди „паричната гаранция“ от 700 евро, наложена от Районния съд на 18-годишния Теодор Велев. Той и още едно 17-годишно момче са обвинени, че в съучастие са нападнали двама непалски граждании им нанесли лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Непълнолетният съучастник е с мярка за неотклонение „под надзор на инспектор от детска педагогическа стая“, която прокуратурата не обжалва.

Според съдебния състав няма опасност Велев да се укрие, а опасността да извърши ново престъпление реално не е с толкова висок интензитет, че да му бъде наложена поисканата от прокуратурата мярка „задържане под стража“.

Съдът коментира още, че освен наказание лишаване от свобода до една година, за това обвинение законът предвижда и пробация.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Прокурор Димитър Пехливанов коментира пред журналисти, че момчетата нападат така, сякаш пред тях не стои човек, а символ, който ненавиждат и който за тях е до такава степен омразен, че нямат никакви задръжки за жестокост. На видеозаписа, открит в телефона на Велев, се чуват викове, крясъци и единствено намесата на преминаващи хора са спрели двамата в момент на викове „ще ги убием“, каза в съдебната зала прокурорът.

Адвокатът на момчето Стоян Мемцов заяви че Велев е дал обяснения по случая и съдейства на разследването. Предстои да бъде обсъдена с прокурора възможността за сключване на споразумение, каза още той.

Младежът бе задържан при акция на ДАНС и полицията срещу неонацистката организация „Кръв и чест“. Той е един от тримата обвиняеми за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие.