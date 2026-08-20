Позиция на Иван Демерджиев: Дойде време българската прокуратура да покаже за кого работи ?

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Министерството на вътрешните работи очаква Софийската градска прокуратура (СГП) да предприеме бързи действия по преписка на ГДБОП, която засяга данни за платени огромни суми за частни полети на председател на партия и депутат (б. р. Пеевски).

Това става ясно от остра позиция, публикувана в профила на Иван Демерджиев и ведомството в социалните мрежи. Според изявлението на вътрешния министър институцията застава твърдо зад своите служители заради образуваното следствено дело срещу тях за евентуално превишаване на правомощията.

По-рано днес съобщихме, че СГП е иззела от ГДБОП делото за полетите на Пеевски, както преди това иззе преписката за срещатата на Теодора Георгиева с Петьо Еврото, организирана от Емилия Русинова. И не само.

С позицията си вътрешният министър потвърждава информацията, която съобщи най-напред BIRD.

Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи.

Софийската градска прокуратура изиска и получи всички материали по преписката на ГДБОП, по която се проверяват данните за платени огромни суми за частни полети на председател на партия и депутат. Преписката беше образувана по сигнал.

Твърдо вярвам, че проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо за кого се отнасят. Точно така действа ГДБОП в случая.

Сега идва време Софийската градска прокуратура да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички. Надявам се на бързи действия по разследването. Надявам се, СГП да покаже, че търси справедливост, а не замитане под килимчето.

За съжаление, към момента нямам големи основания за тези надежди. Защо?

Защото в Софийска градска прокуратура е образувано и следствено дело

дали служителите на ГДБОП не са превишили правомощията си като са проверявали лице с имунитет

Разпитвани са служители.

Ръководството на МВР стоим зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно.

А прокуратурата?!