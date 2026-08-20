Прокурорската колегия на ВСС освободи Марина Ненкова от длъжността заместник-градски прокурор на София

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Марина Ненкова от длъжността заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура (СГП) и я преназначи като редови прокурор в същия орган . Промяната бе извършена по нейно желание.Мотиви не бяха съобщени.

През ноември 2024 г. Висшият съдебен съвет (ВСС) създаде осма позиция за заместник-градски прокурор на София, която зае именно Марина Ненкова.

Тя бе наблюдаващ прокурор поне по няколко дела от висок обществен интерес, едно от които е разследването за подкупите на Божков към Горанов и Борисов, което беше прекратено, защото било „дума срещу дума“.

Под нейн контрол е и прозводството срещу бившия лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов, както и прословутото дело за митниците.

През април т.г. Софийският градски съд прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата за отстраняване на грешки обвинителния акт по делото срещу Божанов и Петков, обвинени в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка. В определението си съдът посочи, че конструкцията в обвинителния акт води до извода, че прокуратура не е наясно за какво са повдигнатите обвинения.

Освобождаването е на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Колегията освободи и Пламен Петков от заместник – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен. На същото основание той е преназначен на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на вземане на решението. Петков е бил административен ръководител на Районна прокуратура-Плевен, а след изтичане на мандата му става редови обвинител там.През лятото на 2024 г. е назначен за зам.-шеф на ОП-Плевен. Марина Ненкова беше прокурор в Софийската районна прокуратура. През 2020 г. беше командирована в СГП, а както стана ясно, през 2024 г. е назначена за заместник градски прокурор на София. Лекс напомня, че при обсъждане на промените в Закона за съдебната власт остана за следващия ремонт на закона сегашната ситуация, при която магистратите след напускане на ръководните постове, остават на работа там, където са били ръководители. Тоест Ненкова няма да се върне в СРП, а ще остане в СГП. Същото важи и за Петков, който ще бъде редови прокурор в ОП- Плевен.

Решенията могат да се обжалват пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заявление от Нора Димитрова, с което оттегля заявлението си за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор в Софийска районна прокуратура“ на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.