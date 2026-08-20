Пуснаха от ареста бащата, превозвал бебе и наркотици в колата си

Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение и наложи домашен арест на 39-годишния Юлиан Николов, хванат да превозва голямо количество наркотици в София, съобщи БТА.
Николов беше задържан при полицейска операция в столичния квартал „Гео Милев“, а в колата му освен дрога беше открито и 4-месечно бебе.
Преди дни Софийски градски съд наложи на Юлиан Николов мярка „задържане под стража.
Откритите в колата наркотици били предварително разпределени на дози, готови за пласиране. Извършените полеви наркотестове са отчели положителни резултати за наличие на марихуана, амфетамини и кокаин.
Прокуратурата му повдигна обвинение за държане с цел разпространение на пет вида дрога – кокаин, екстази, коноп, амфетамин и метамфетамин.
Според апелативните съдии няма опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление. Сред мотивите за пускането му под домашен арест е, че той има малко дете и досега не е задържан.
По време на заседанието стана известно, че в ареста мъжът е бил нахапан от дървеници и е получил алергичен шок, поради което е извикан медицински екип.