Пуснаха от ареста бащата, превозвал бебе и наркотици в колата си

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Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение и наложи домашен арест на 39-годишния Юлиан Николов, хванат да превозва голямо количество наркотици в София, съобщи БТА.

Николов беше задържан при полицейска операция в столичния квартал „Гео Милев“, а в колата му освен дрога беше открито и 4-месечно бебе.

Преди дни Софийски градски съд наложи на Юлиан Николов мярка „задържане под стража.

Откритите в колата наркотици били предварително разпределени на дози, готови за пласиране. Извършените полеви наркотестове са отчели положителни резултати за наличие на марихуана, амфетамини и кокаин.

Прокуратурата му повдигна обвинение за държане с цел разпространение на пет вида дрога – кокаин, екстази, коноп, амфетамин и метамфетамин.

Според апелативните съдии няма опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление. Сред мотивите за пускането му под домашен арест е, че той има малко дете и досега не е задържан.

По време на заседанието стана известно, че в ареста мъжът е бил нахапан от дървеници и е получил алергичен шок, поради което е извикан медицински екип.