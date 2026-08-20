САС върна разследване срещу Джевдет Чакъров, прекратено от СГП „преждевременно и незаконосъобразно“

Софийският апелативен съд окончателно отмени постановлението за прекратяване на разследването срещу Джевдет Чакъров, съобщи “Извън ефир”. Срещу депутата от ДПС се води досъдебно производство за търговия с влияние, образувано в края на 2024 г. от закритата вече Комисия за противодействие на корупцията.

Според САС производството е прекратено преждевременно и незаконосъобразно

азследването е започнало по сигнал на бизнесмена Велко Ендрев, който твърди, че Чакъров и сина му – Сами са го принудили да прехвърли на подставени лица половината от фирмата си срещу 100 лв. Дружеството притежава 35-годишна концесия за добив на инертни материали край Асеновград.

Моментът, в който КПК разследва случая, съвпада с периода, в който се решаваше съдебната битка за марката “ДПС” и когато Джевдет Чакъров неочаквано избра да премине от фракцията на Ахмед Доган към тази на Делян Пеевски. В разследването на “Извън ефир” са използвани документи, част от теча на информация, станал известен като #КорупцияЛийкс, огласен от BIRD.

Прекратено заради липса на престъпление

На 9 юни Софийската градска прокуратура (СГП) е опитала да прекрати досъдебното производство с мотива, че няма данни На 28 извършено престъпление.

На 10 юли Софийският градски съд (СГС) е отменил постановлението, като е приел, че липсва задълбочен анализ на събраните доказателства и са пренебрегнати свидетелски показания за други подобни случаи, при които се твърди, че Джевдет Чакъров е искал подкупи от хора с печеливши бизнеси, за да окаже влияние върху длъжностни лица.

СГС е посочил също, че прокурорският акт за прекратяване на производството е “преждевременен, тъй като проведеното до момента разследване разкрива потенциал за събиране на допълнителни доказателства”.

Изводът на съда е, че разследването не е обективно и всестранно.

Месец по-късно, на 13 август, след протест на прокуратурата, Софийският апелативен съд (САС) изцяло потвърждава определението на СГС, с което окончателно досъдебното производство се връща в държавното обвинение.

Тричленният състав с председател Алексей Трифонов и членове Димитрина Ангелова и Андрей Ангелов (докладчик) потвърждава дадените от градския съд указания за събиране на допълнителни доказателства и подлагането им на пълноценен анализ.

Апелатвните съдии посочват, че разследването е прекратено преждевременно и незаконосъобразно.