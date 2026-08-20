Софийска градска прокуратура е изискала делото за полетите на Делян Пеевски от ГДБОП

В началото на юли, седмица след изнесените пред НС от вътрешния министър Иван Демерджиев данни от Системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, от Софийската градска прокуратура обявиха, че проверят множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не бяха посочени.

Наблюдаващият прокурор бе разпоредил извършването на проверки на сигналите, за да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление. Междувременно сигнал срещу самия Демерджиев бе изпратен в СГП от съпартийци на самия Делян Пеевски за неправомерно използване на данни от PNR системата.

Конкретни действия с конкретни указания са възложени на Главната дирекция „Национална полиция“, която е част от МВР. Тя трябваше да извърши комплексни проверки, резултатите от които да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура и с анализ на събраните материали да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване.