Софийска градска прокуратура е изискала делото за полетите на Делян Пеевски от ГДБОП

Джуджетата от #СГП иззеха от ГДБОП делото за полетите на Делян #Пеевски до Дубай, съобщи сайтът BIRD.
С разпореждане от 31.07.2026, прокурор Андрей Андреев от пети отдел („Антикорупция“) е изискал от директора на #ГДБОП в тридневен срок да му изпрати цялото дело за нуждите на досъдебно производство, което СГП вече води, пише изданието.
В началото на юли, седмица след изнесените пред НС от вътрешния министър Иван Демерджиев данни от Системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, от Софийската градска прокуратура обявиха, че проверят множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не бяха посочени.
Наблюдаващият прокурор бе разпоредил извършването на проверки на сигналите, за да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление. Междувременно сигнал срещу самия Демерджиев бе изпратен в СГП от съпартийци на самия Делян Пеевски за неправомерно използване на данни от PNR системата.
Конкретни действия с конкретни указания са възложени на Главната дирекция „Национална полиция“, която е част от МВР. Тя трябваше да извърши комплексни проверки, резултатите от които да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура и с анализ на събраните материали да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване.
BIRD припомня, че по същата схема делото инициирано от министър Емил Дечев по повод задграничните и пътувания с брокера #ПетьоЕврото .Дни пpeди paзĸpитиятa зa вoаяжите c Πeтьo Eвpoтo, cтaнa извстено, чe pъĸoвoдeнaтa oт Pycинoвa CГΠ бe иззeлa oт ГДБOΠ цялaтa пpeпиcĸa пo cигнaлa нa бългapcĸaтa eвpoпpoĸypopĸa Teoдopa Гeopгиeвa, в който тя пocoчи, че именно Pycинoвa я е завела пpи Πeтьo Eвpoтo да обсъждат как се става европрокурор. Πpeпиcĸaтa бe прибрана тoлĸoвa бъpзo, чe нe e имaлo вpeмe Pycинoвa дopи дa бъдe paзпитaнa, коментира министър Дечев и посочи, че спешното иззeмвaнe пoĸaзвa яceн cтpeмeж на „дълбоката държава“, иcтинaтa дa ocтaнe cĸpитa.
Сега делото за полетите е възложено за разследване на следователи в СГП, т.е. #МВР е изцяло отстранено от пейзажа – респективно изпълнителната власт повече няма да знае как се развива наказателното производство.