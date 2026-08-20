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Софийска градска прокуратура е изискала делото за полетите на Делян Пеевски от ГДБОП

De Fakto 20.08.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 763 Прегледа

Defakto.bg
През лятото на 2026 година възникна политически скандал около съвместни частни пътувания (полети) със самолет между лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционната съдийка и бивш депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова. Случаят предизвика обществено напрежение и призиви за оставка на Атанасова от страна на опозицията.  Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски на 5 април 2024 г. Но нито веднъж нито един от двамата не заяви, че никога на са били там заедно. Доколкото Атанасова излетя от депутатската банка в КС  с гласовете на сглобката и на ДПС, въпросът въобще не е личен.

Джуджетата от #СГП иззеха от ГДБОП делото за полетите на Делян #Пеевски до Дубай, съобщи сайтът BIRD.

С разпореждане от 31.07.2026, прокурор Андрей Андреев от пети отдел („Антикорупция“)  е изискал от директора на #ГДБОП в тридневен срок да му изпрати цялото дело за нуждите на досъдебно производство, което СГП вече води, пише изданието.

Самото производство е образувано по сигнал на самия Пеевски – „който ползва стария изпитан трик да пуска сигнали до собствената си адвокатска кантора, формално известна като градската прокуратура“.

В началото на юли, седмица след изнесените пред НС от вътрешния министър Иван Демерджиев данни от Системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, от Софийската градска прокуратура обявиха, че проверят множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не бяха посочени.

Наблюдаващият прокурор бе разпоредил извършването на проверки на сигналите, за да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление. Междувременно сигнал срещу самия Демерджиев бе изпратен в СГП от съпартийци на самия  Делян Пеевски за неправомерно използване на данни от PNR системата.

Конкретни действия с конкретни указания са възложени на Главната дирекция „Национална полиция“, която е част от МВР.  Тя трябваше да извърши комплексни проверки, резултатите от които да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура и с анализ на събраните материали да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване.

 BIRD припомня, че по същата схема  делото  инициирано от министър Емил Дечев по повод задграничните и пътувания с брокера #ПетьоЕврото .Дни пpeди  paзĸpитиятa зa вoаяжите  c Πeтьo Eвpoтo, cтaнa извстено, чe pъĸoвoдeнaтa oт Pycинoвa CГΠ бe иззeлa oт ГДБOΠ цялaтa пpeпиcĸa пo cигнaлa нa бългapcĸaтa eвpoпpoĸypopĸa Teoдopa Гeopгиeвa, в който тя  пocoчи, че именно  Pycинoвa я е завела пpи Πeтьo Eвpoтo да обсъждат как се става европрокурор.   Πpeпиcĸaтa бe прибрана  тoлĸoвa бъpзo, чe нe e имaлo вpeмe Pycинoвa дopи  дa бъдe paзпитaнa, коментира министър Дечев и  посочи, че спешното иззeмвaнe пoĸaзвa  яceн cтpeмeж  на „дълбоката държава“,  иcтинaтa дa ocтaнe cĸpитa.

Сега делото за полетите  е възложено за разследване на следователи в СГП, т.е. #МВР е изцяло отстранено от пейзажа – респективно изпълнителната власт повече няма да знае как се развива наказателното производство.

 Прокурор  Андрей Андреев  бе преразпределен в антикорупционния отдел от Емилия Русинова лично, чрез нарочна нейна заповед от 17.07.2026.
  Заради последните законови промени, всяко прекратено дело с предмет корупция подлежи на задължителна служебна проверка в Софийския градски съд. От BIRD.BG изразяват опасения, че за да се избегне този независим съдебен контрол върху разследването за полетите до Дубай, прокуратурата може да избере различна правна квалификация на деянието.
В случай че събраните от МВР материали до момента не позволяват лесно прекратяване, се допуска възможността делото да бъде насочено към „подходящ“ съдия чрез вътрешни механизми за разпределение.
Например бивш кадър на „Черковна“ 90 (закрития спецсъд) или пък кадър, фигуриращ във видеозаписи от онези „две други сгради“ – ресторант #ОсемтеДжуджета и SS-клуба, допускат  от BIRD.

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