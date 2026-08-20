СГП образува досъдебни производства за изграждането на Лот 4 на „Хемус“ и Северната скоростна тангента

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След извършени проверки по реда на Закона за съдебната власт Софийска градска прокуратура (СГП) образува две досъдебни производства във връзка с налични достатъчно данни за престъпления, свързани с изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус“ и обект „Северна скоростна тангента“, съобщиха от държавното обвинение.

Досъдебното производство, свързано с АМ „Хемус“, е образувано за престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1 от НК – във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството „Автомагистрали” ЕАД.

Другото новообразувано дело е за деяние по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК – длъжностно престъпление, свързано с изпълнението на служебни задължения при приемането на обекта „Северна скоростна тангента” относно несъответствия между договорената и изпълнена дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация.

В хода на разследванията следва да бъдат обективно и всестранно изяснени обстоятелствата, свързани с избора на изпълнители и евентуални нарушения при определянето им, законосъобразното разходване на средствата и основателността на извършените плащания.

Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица от „Автомагистрали“ ЕАД, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, които имат отношение към изготвянето на относимата документация, приемането на дейностите, извършването на плащанията и остойностяването на заложените дейности.

Разследванията по двете досъдебни производства са възложени на следователи при Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Предстоят разпити на множество свидетели, приобщаване и анализиране на цялата относима документация по надлежния ред, както и изготвяне на необходими експертизи, посочват от СГП.

На 30 юли и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова имаше работна среща в Съдебната палата с министъра на регионалното развитие и инфраструктурата Иван Шишков и министъра на правосъдието Николай Найденов относно „погребаните“ дела за въпросните обекти.

Преписките, свързани с авансовите плащания за автомагистрала „Хемус“, незаконното строителство на четвъртия ѝ лот, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път и участъци от автомагистрала „Тракия“, са останали без развитие в продължение на три години, заяви Шишков в предаването „Метроном“ по Радио „Фокус“.