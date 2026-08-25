ОС – Пловдив потвърди задържането под стража на наемателя на клуба на неонацистката организация „Кръв и чест“.

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Окръжният съд в Пловдив се произнесе по мерките за неотклонение на тримата обвиняеми, свързани с разбития частен клуб на организацията „Кръв и чест“.

Съдът на втора инстанция потвърди „задържане под стража“ за 42-годишния Ивайло Колев, който е наемател на клуба.

Потвърдена беше и наложената на 39-годишния Ивелин Велев парична гаранция от 1000 евро.

За 18-годишния Теодор Велев съдиите решиха да бъде наложена парична гаранция в размер на 800 евро. Той е обвиняем и по друго досъдебно производство – за побоя над непалски граждани в Пловдив.

Заседанието на втората съдебна инстанция се проведе след оспорване на решенията на Районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишния Ивайло Колев, на 39-годишния Ивелин Велев наложи парична гаранция от 1000 евро и освободи 18-годишния му син Теодор Велев.

На тримата са повдигнати обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, след като при съвместна акция на ДАНС и МВР в частно заведение, ползвано за щабквартира на пловдивския клон на „Кръв и чест“, бяха задържани общо 18 души. При обиските разследващите конфискуваха знамена със свастики, нацистки символи и неонацистка литература. Към наказателна отговорност бяха привлечени единствено Ивайло Колев и семейство Велеви.

В съдебната зала прокурор Галина Андреева отбеляза, че има достатъчно доказателства за провядването на неонацистка идеология и омраза: „Не са тук, защото са пили бира и гледали мач, а защото са привличали нови членове, които да участват в пробен период, да се доказват на какво са способни и докъде могат да стигнат“.

В пледоарията си защитникът и на тримата, адв. Стоян Мемцов, заяви, че има неяснота дали обвинението е за проповядване или подбуждне на дискриминация, омраза, насилие. В своята теза той акцентира върху декомунизацията, като основна дейност на хората от клуба.

Ивайло Колев, заяви че няма никаква връзка с убийството на Младежкия хълм – нито той самия, нито хората, които посещават клуба. По думите му медиите са манипулирали общественото мнение и това на институциите.