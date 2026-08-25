Демерджиев: Собственици на заглушителя в кв. „Драгалевци“ са търговски дружества, зад които стои Размиг Чакърян-Ами

„Има данни за заглушаване на летателни средства. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година“.

Това е установено и от служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията – това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев за открития мощен GPS заглушител в столичния кв. „Драгалевци“, след като вчера премиерът Румен Радев съобщи, че устройството е било поставено върху джип и е ясно собственикът.

Собствениците са търговски дружества, но при внимателното им проследяване връзката води до един човек, който се казва Рамзиг Чакърян с прякор Ами, посочи министърът. По думите му тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства.

Демерджиев коментира, че дълго време никой не е дръзвал да проверява тези обстоятелства, като междувременно дълго време е имало полицейски патрул, който е стоял срещу заведението в „Драгалевци“. Министърът увери, че тези времена са отминали.

Аз многократно съм предупреждавал, че тези времена отминаха, очевидно не всеки го разбира. Това беше още един пример, че вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, в него бе извършена щателна проверка. Очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи“.

Вътрешният министър каза още, че освен обекта в „Драгалевци“ е проверена и къща в близост до „Капитан Андреево“. Предстои да анализираме всичко, което е събрано и иззето от двата обекта, и очаквам да има доста интересна информация и извън тази, която вече се установи, посочи той.

Добави, че се чакат записи от едно иззето устройство с записи в него, предполагам, че от него ще излязат доста интересни неща, коментира Демерджиев и поясни, че говори за устройство, свързано с камери. Той добави, че в къщата до „Капитан Андреево“ е имало устройство, което е записвало всички камери, охраняващи обекта.

На въпрос дали е имало политически чадър над тези лица министърът отговори:

„След като такива действия не са предприемани в годините назад, след като пред това заведение стоеше полицейски автомобил и пазеше това, което се случва там, изводът, който можем да си направим е този“.

Попитан дали липсва част от апаратурата на заглушителя Демерджиев посочи, че има данни част да е свалена. Достатъчно много части са налични, за да сме наясно за каква апаратура става въпрос, а тя е доста мощна, допълни той. Иван Демерджиев добави, че се прави всичко възможно да се намерят и други елементи и да се уточнят повече обстоятелства.

Трябва да припомним, че преди време там потъна и изчезна известният като Пепи Еврото – търговец на правосъдие.

Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да изясним какво се е случвало там и какво се е случвало в последните години“, заяви министърът.

На въпрос от колко време е работило устройството Демерджиев отговори, че със сигурност е било в експлоатация повече от година. Той поясни, че за установяване на периода могат да помогнат наличните записи от камери, включително камери на МВР и на Столичната община.

Вътрешният министър определи подобна техника като потенциална заплаха с оглед възможността за заглушаване на сигнали от летателни средства. Той заяви, че когато държавата има воля, подобни устройства могат да бъдат установени и проверени от службите.

„Ако нямаше никакви проблеми с това устройство, щеше да се намери там в пълнота, а нямаше да бъде частично разглобено и да се укриват елементите му“, коментира министърът.

По думите му службите разполагат с информация и за други лица, използващи подобни устройства, макар да не става дума непременно за техника със същата мощност.

Министърът поясни, че проверката е била инициирана от ДАНС, а МВР е оказало съдействие. Демерджиев каза също, че проверката не е насочена само към конкретен обект или лице и че МВР разполага с информация за множество лица с различни обществени прояви.

Заглушителят, открит в столичния квартал „Драгалевци“, е бил поставен на джип, ясен е собственикът му и този на имота там, заяви вчера премиерът Румен Радев на пресконференция в Министерския съвет за представяне на раздел „Правосъдие“ от Програмата за управление на Република България 2026 г. – 2030 г.

Вчера от МВР съобщиха, че е иззет джип, оборудван с елементи на професионална система за заглушаване на сигнали, свързан със случая с GPS заглушителя в София.