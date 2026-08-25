Демерджиев: Собственици на заглушителя в кв. „Драгалевци“ са търговски дружества, зад които стои Размиг Чакърян-Ами

„Има данни за заглушаване на летателни средства. Предстои да се изясни от колко време е работила системата, но със сигурност е било повече от година“.
Това е установено и от служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията – това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев за открития мощен GPS заглушител в столичния кв. „Драгалевци“, след като вчера премиерът Румен Радев съобщи, че устройството е било поставено върху джип и е ясно собственикът.
Собствениците са търговски дружества, но при внимателното им проследяване връзката води до един човек, който се казва Рамзиг Чакърян с прякор Ами, посочи министърът. По думите му тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства.
Демерджиев коментира, че дълго време никой не е дръзвал да проверява тези обстоятелства, като междувременно дълго време е имало полицейски патрул, който е стоял срещу заведението в „Драгалевци“. Министърът увери, че тези времена са отминали.
Аз многократно съм предупреждавал, че тези времена отминаха, очевидно не всеки го разбира. Това беше още един пример, че вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, в него бе извършена щателна проверка. Очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи“.
Вътрешният министър каза още, че освен обекта в „Драгалевци“ е проверена и къща в близост до „Капитан Андреево“. Предстои да анализираме всичко, което е събрано и иззето от двата обекта, и очаквам да има доста интересна информация и извън тази, която вече се установи, посочи той.
Добави, че се чакат записи от едно иззето устройство с записи в него, предполагам, че от него ще излязат доста интересни неща, коментира Демерджиев и поясни, че говори за устройство, свързано с камери. Той добави, че в къщата до „Капитан Андреево“ е имало устройство, което е записвало всички камери, охраняващи обекта.
На въпрос дали е имало политически чадър над тези лица министърът отговори:
„След като такива действия не са предприемани в годините назад, след като пред това заведение стоеше полицейски автомобил и пазеше това, което се случва там, изводът, който можем да си направим е този“.
Попитан дали липсва част от апаратурата на заглушителя Демерджиев посочи, че има данни част да е свалена. Достатъчно много части са налични, за да сме наясно за каква апаратура става въпрос, а тя е доста мощна, допълни той. Иван Демерджиев добави, че се прави всичко възможно да се намерят и други елементи и да се уточнят повече обстоятелства.
Трябва да припомним, че преди време там потъна и изчезна известният като Пепи Еврото – търговец на правосъдие.
Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да изясним какво се е случвало там и какво се е случвало в последните години“, заяви министърът.
На въпрос от колко време е работило устройството Демерджиев отговори, че със сигурност е било в експлоатация повече от година. Той поясни, че за установяване на периода могат да помогнат наличните записи от камери, включително камери на МВР и на Столичната община.
Вътрешният министър определи подобна техника като потенциална заплаха с оглед възможността за заглушаване на сигнали от летателни средства. Той заяви, че когато държавата има воля, подобни устройства могат да бъдат установени и проверени от службите.
„Ако нямаше никакви проблеми с това устройство, щеше да се намери там в пълнота, а нямаше да бъде частично разглобено и да се укриват елементите му“, коментира министърът.
По думите му службите разполагат с информация и за други лица, използващи подобни устройства, макар да не става дума непременно за техника със същата мощност.
Министърът поясни, че проверката е била инициирана от ДАНС, а МВР е оказало съдействие. Демерджиев каза също, че проверката не е насочена само към конкретен обект или лице и че МВР разполага с информация за множество лица с различни обществени прояви.
Заглушителят, открит в столичния квартал „Драгалевци“, е бил поставен на джип, ясен е собственикът му и този на имота там, заяви вчера премиерът Румен Радев на пресконференция в Министерския съвет за представяне на раздел „Правосъдие“ от Програмата за управление на Република България 2026 г. – 2030 г.
Вчера от МВР съобщиха, че е иззет джип, оборудван с елементи на професионална система за заглушаване на сигнали, свързан със случая с GPS заглушителя в София.
За кадровите смени в МВР
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че смените в МВР ще продължат. „Надявам се скоро да завършат, защото на мен ми се иска спокойно да работят полицейските служители, но преди да стане това, трябва да се довършат необходимите промени, за да сме сигурни, че хората, които по места управляват системата, са с необходимия професионален опит, качества и интегритет най-вече, защото някои от тях ни карат да се съмняваме в тяхната лоялност към системата и към държавата“, коментира министърът.
На въпрос какво е наложило смяната на четирима полицаи от Бургас, Демерджиев отговори, че е
„абсолютно нетърпимо“ големи групи полицейски служители да служат на структури и на хора извън системата на МВР.
„Като министър аз няма да допусна такова нещо. Бургас е един от символите в това отношение. Това трябва да приключи, тоест на територията на Бургас на всеки един, независимо какъв прякор има, трябва да му е ясно, че Областната дирекция в Бургас се управлява от Министерството на вътрешните работи, в частност от министъра. И навсякъде на територията на страната, където установя подобни практики, ще има смени, докато няма служители с необходимия интегритет и професионализъм“, допълни още Демержиев.