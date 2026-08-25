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Красимира Милачкова, съдия в АССГ е предложена за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите

De Fakto 25.08.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 120 Прегледа

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Съдия Красимира Милачкова

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет  е публикувано предложение за издигане кандидатурата на Красимира Милачкова – съдия в Административен съд – София-град, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Номинирана е от магистрати от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Административен съд – София-град и Административен съд – Плевен, които се мотивират с преките си впечатления от нейната работа и с притежаваните качества в съответствие със закона и спрямо обществените очаквания за изпълнение на длъжността.

Съдия Милачкова е второто предложение за изборен член на ВСС от съдийската квота. До момента официално номиран бе само съдия Васил Пеловски – съдия в  Административен съд – Варна, когото предложиха магистрати от Административен съд – Варна и Административен съд – Бургас.

За съдия Милочкота колегите й сочат, че е магистрат с високи  професионални умения,  почтеност и толерантност, развито чувство за справедливост и независимост, отзивчивост и чувствителност към проблемите на другите, които ще й позволят да изпълнява отговрно задълженията си и да отстоява  съдийската независимост.

Обърнато е внимание на  нейната активна позиция по актуални проблеми в професионалната общност и участието ѝ в проекти за анализ на тълкувателната дейност на ВАС и изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от ЗСВ, и за повишаване на професионализма в съдебната система.

Красимира Милачкова е съдия в АССГ от неговото създаване  през 2007 г. След задължителния стаж в Софийски градски съд, е била юрисконсулт в Националната агенция за приходите. Завършила е международна магистърска програма по „Право на Европейския съюз“, а в момента е докторант в СУ „Климент Охридски“ с тема на дисертационния труд „Предвидимост при решаване на публичноправни спорове“. Има опит като лектор в Националния институт на правосъдието и по международни проекти, организира обмен на съдии от страни членки на ЕС в България..

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