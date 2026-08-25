Министeрство на правосъдието активира на сайта си специална форма за сигнали при натиск за избора на ВСС

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

В уебсайта на Министерството на правосъдието е активна форма за подаване на сигнали относно опити за влияние върху независимия избор на магистрати при пълна конфиденциалност на подателя, съобщиха ог министерството.

Формата е предназначена за сигнали, свързани с опити за натиск, намеса или други действия, които могат да повлияят върху свободното и независимо волеизявление на магистратите при произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

Целта е да се осигури възможност за своевременно реагиране при съмнения за подобни действия и да се гарантират прозрачността и независимостта на изборния процес.

Не се страхувайте от великаните в съдебната система, защото те са джуджета“, каза в понеделник министър Найденов за онези, които нерегламентирано влияят в съдебната система. Именно той обяви, че чрез специалната форма за контакт на сайта на Министерството на правосъдието, всеки магистрат ще може при пълна конфиденциалност да подава сигнал за опит за оказване на влияние върху независимия му избор при гласуването за членове на ВСС.

В линка може директно да достъпите конкретната форма и да подадете своя сигнал: https://justice.government.bg/home/index/94b1c22b-4755-4423-9a86-ac7852162f37