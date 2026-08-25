НС прие окончателно Закона за държавния служител и работа от вкъщи до два дни в седмицата

След гласуването председателят на парламента Михаела Доцова отбеляза, че това е седмият и последен законопроект по Плана за възстановяване и устойчивост, който бе приет от това Народно събрание в рамките на три месеца. Дъжности с висок корупционен риск се заемат след успешно издържан тест за почтеност, предвиждат измененията. Когато служител се оправомощава за първи път да изпълнява длъжност с висок корупционен риск, се изисква валиден резултат от успешно издържан тест за почтеност. В случай че служителят няма валиден резултат от успешно издържан тест за почтеност, тестът се провежда до един месец след оправомощаването. При неуспешно издържан тест органът по назначаването може да прекрати оправомощаването.

Валидността на резултата от успешно издържан тест за почтеност е три години от датата на съобщаването на резултата. Лице, което не е издържало успешно тест за почтеност, не може да се яви на следващ в срок от една година. С наредба на Министерския съвет се определят предметът на изследване, общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване, както и условията и редът за провеждане на тестовете за почтеност, предвиждат още приетите текстове.

Органът по назначаването може да възлага на служителя извършването на работа от разстояние за не повече от два дни от работната седмица. Прилагането на режим на работа от разстояние се посочва в устройствения акт на съответната администрация. Извършването на работа от разстояние се възлага със съгласието на служителя, предвиждат още промените.

Тест за почтеност не се прилага за служителите, заемащи длъжности с висок корупционен риск, които са в служебно правоотношение към датата на влизането в сила на измененията.

В процедурите за заемане на длъжности с висок корупционен риск, започнали след влизането в сила на промените, не се провежда тест за почтеност до осигуряване на техническо обезпечаване за това, но не по-късно от 1 декември 2026 г., предвиждат приетите текстове.

От ГЕРБ – СДС поискаха от тези длъжности да бъде изваден постоянният секретар на Министерството на външните работи, защото той е професионален дипломат, а не трябвало да се бърка с главен секретар в Министерския съвет или в министерство. Аргументите им обаче не бяха възприети.

За длъжност с висок корупционен риск служебното правоотношение може да възникне с лице без валиден резултат от успешно издържан тест за почтеност, като такъв тест се провежда в срок до един месец след назначаването.

За длъжност с висок корупционен риск органът по назначаването може да прекрати служебно правоотношение по заместване при неуспешно издържан тест за почтеност, гласят още промените. Предвижда се промените да влязат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

Надежда Йорданова („Демократична България“) отбеляза, че има двойнственост в режима на заемане на тези длъжности в държавната администрация. Този двоен режим не е ограничен във времето и може пет, десет и повече години на длъжности с висок корупционен риск да имаме служители, които са преминали тест за почтеност, други, които не са го преминали, и трети, които са го преминали, но той е бил неуспешен, коментира тя.

В момента, ако трябва към всички служители да се насочат тези тестове, те са около 20 хиляди, заяви в отговор Иван Вачев от „Прогресивна България“ и посочи, че все пак трябва да има и техническа възможност за това. А след една година на този тест ще минават и служителите от общинската администрация, отбеляза още той.

Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ каза, че този тест за почтеност остава „една голяма енигма“ и никой в тази зала не знае какво ще представлява.

Милен Трифонов („Прогресивна България“) коментира, че не е възможен магически тест, който отсява всеки, който е корумпиран. Целта е да създадем още един механизъм за превенция на корупцията, посочи той. Относно двата дни работа от дистанция в седмицата, Трифонов обясни, че целта е да направят службата в държавната администрация атрактивна.

Тома Биков (ГЕРБ – СДС) коментира, че според него законопроектът се приема основно заради ангажиментите по ПВУ и усвояването на европейски средства, а не заради реалната антикорупционна реформа:

Този закон се приема, за да се вземат 300 млн евро от Плана за възстановяване и устойчивост. Нека да не говорим, че става въпрос за борба с корупцията, не се води никаква борба с корупцията по този начин, заяви той. Сега огромна част от администрацията няма да подлежи на тест за почтеност, евентуално друг ще подлежи, но ако той не го издържи, шефовете му ще решат дали да го оставят – това е от пусто в празно. Няма да подкрепя нито един текст от този закон, защото е смешен, добави той.