Заседанието на НС започва с промените в Закона за държавния служител за заемане на високи длъжности след тест за почтеност

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Извънредното заседание на Народното събрание ще започне в 14 часа във вторник, а в дневния ред са включени окончателното гласуване на промените в Закона за държавния служител и

законопроекта за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Вчера правната комисия в парламента прие на второ четене промените в Закона за държавния служител.

Законът за държавния служител трябва да бъде приет в срок, за да не губим парите по Плана за възстановяване и устойчивост, каза вчера председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова („Прогресивна България“). Най-важните приоритети са в Закона за държавния служител, тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в „Държавен вестник“ за изключително кратко време, посочи тя.

Измененията предвиждат длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтеност.

Най-общо проектът за промени предвижда, че високите постове в държавната администрация, които водят и до висок риск от корупция, ще бъдат заемани от хора, които са издържали такъв текст. Измененията в закона определят общо девет категории такива длъжности – това са главните и административните секретари в изпълнителната власт, постоянният секретар на МВнР, на отбраната и секретарят на общината, служители на ръководни и експертни длъжности, които провеждат обществени поръчки и сключват договори. Тестове трябва да полагат и служители, които участват в процедурите за определяне на концесионер или в контрола по изпълнението на концесионните договори.

Сред рисковите длъжности са определени и тези, които управляват имоти, издават лицензии, разрешения, удостоверения, както и тези, които предоставят право на пребиваване на чужденци в България. Измененията предвиждат длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтеност.

Според проекта на наредбата тестовете за почтеност ще са електронни и ще се провеждат от Института по публична администрация (ИПА). Резултатите от теста пък ще са валидни за следващите 3 години.

Проблемно е, че от тестовет за почтенност са изключени онези, които вече заемат рисковеите позиции, а ако служител, който бъде временно оправомощен по заместване да заеме такъв пост или при преназначаване, няма да бъде автоматично освобождаван при неуспешно издържан тест. Не можем да рискуваме да опразним администрацията, отговориха вчера управляващите на критиките на опозицята по тази тема.

С приемането на промените в Закона за държавния служител парламентът ще приключи работата си по измененията в законодателството, свързани с изпълнение на ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), се посочва в прессъобщението.

За четири месеца от април до 31 юли Народното събрание поправи и прие общо 7 законопрокта, свързани с ПВУ: сред тях – изцяло нов Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, промени в Закона за водите, Наказателно-процесуалния кодекс, Закон за съдебната власт, Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, посочи парламентарният пресцентър.