Адв. Емил Георгиев с публична подкрепа за номинациите на Андрей Янкулов и Таня Радуловска за ВСС

Официално започна процедурата по избора на нов Висши съдебен съвет. В предвидения от правилата на Народното събрание срок седем граждански организации – АКФ, БАПЧ, БИПИ, БХК, ИПИ, ПДИ и „Правосъдие за всеки“ – внесохме инициативни предложения за двама кандидати: Таня Радуловска за член на Съдийската колегия и Андрей Янкулов за член на Прокурорската колегия.

Постът ми е публична подкрепа и за двамата. Със следните мотиви:

Съдийска колегия

Таня Радуловска има близо 23 години юридически стаж – над 13 от тях като съдия, 11 в Софийския районен съд, където достига ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Била е председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България (2012–2014) и през 2015 г. е сред съдиите, открито протестирали срещу отстъплението от заявените конституционни промени за независимост на съдебната власт. Като заместник-министър на правосъдието тази година ръководи разработването на механизъм за защита на магистрати от натиск и неправомерна намеса. За над 20 години практика – нито едно публично установено дисциплинарно или етично нарушение.

Съдийската колегия има нужда точно от такъв профил. Мандатите на Атанаска Дишева и Олга Керелска приключват – мястото им трябва да заеме човек със същата последователност в защитата на съдийската независимост, а не поредният кандидат без история и позиция.

Прокурорска колегия

Тук положението е друго. Както се изрази веднъж членът й Йордан Стоев – в прокурорската колегия „са малко въшки“. Положителен пример за даване отвътре няма.

Затова и там трябва да бъде избран Андрей Янкулов. Спомнете си колко много свърши той за краткия период, в който бе служебен министър на правосъдието. Показа какво значи министър, който е едновременно компетентен, почтен и дръзновен.

Неслучайно именно до него европейският прокурор Теодора Георгиева изпрати сигнала си за натиск, свързан с Емилия Русинова и Петьо Петров – Еврото. По негово искане прокурорската колегия трябваше да се произнесе за освобождаването на незаконно заемащия поста и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, също по негово искане бе образувано и дисциплинарно производство срещу Русинова.

Биографията на Янкулов също си я бива: прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура и заместник-министър на вътрешните работи и на правосъдието. В края на 2019 г., веднага след избора на Иван Гешев за главен прокурор, подава оставка и напуска системата – жест, който сам по себе си казва повече от всяка декларация. Между 2020 и 2026 г. е адвокат и старши правен експерт в Антикорупционния фонд, съавтор на годишните му мониторингови доклади и участник в разследванията „Осемте джуджета“, „Списък за бърз контрол“ и „Холдингът на Чичко Тревичко“. Давал е становища по дела на Конституционния съд.

Институция, в която гледат един на друг като на „въшки“, не се реформира с мълчание. Реформира се с хора, готови да застанат срещу въшкарството с последователност и без компромиси.