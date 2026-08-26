Министър Найденов и американският шарже д`афер са обсъдили политиката по изтърпяване на наказанията и защитата на свидетели

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За разглеждане възможностите за задълбочаването на сътрудничество в областта на политиката по изтърпяване на наказанията и защита на свидетелите, се обявиха на среща правосъдният министър Николай Найденов и шарже д`афер на САЩ Мартин Макдауъл. Това съобщи пресслужбата на МП.

Съдействие с техника – дронове и камери, както и друго необходимо оборудване, обучения на служители и подобряване на условията в пенетенциарната система, са теми от взаимен интерес, посочват още участниците в срещата.

Законодателството в областта на трафика на хора, въвеждането на изкуствения интелект и режимът на санкционните мерки също са били сред засегнатите теми.

Министър Найденов и шарже д`афер Макдауъл са се разбрали, да се срещат регулярно, за да обсъждат напредъка по темите.