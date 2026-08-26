На потомците – „отличници“ на членове от прокурорската колегия на ВСС с изтекъл мандат, 9 осигуряват специален режим за работа

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Синът на Калина Чапкънова, назначен в Столично следствие, дели един етаж в Националната следствена служба с бившия и.ф. главен прокуор Борислав Сарафов Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за днес отново бе включила в дневния си ред молбата на Павел Стоев, син на члена на съвета Йордан Стоев, да бъде преместен от следствения отдел Софийска градска прокуратура във военно-окръжнаа прокуратура. В СГП той бе назначен в края на юни 2026 г. като втори класиран в конкурса за младши следователи. Поради липса на кворум днес колегията отложи разглеждането на предложението за преназначаване на Павел Стоев. След като получи назначение в следствения отдел на Софийска градска прокуратур, той поиска да се прехвърли във военната прокуратура, която е значително по-малко натоварена от градската. Преместването влезе в дневния ред на колегията за 5 август, но точката беше оттеглена, отново без никакви обяснения и дебат в колегията. Проблемът Два месеца по-рано друг следовател е подал молба да бъде преместен в същата тази Военна прокуратура. Основанията му са сериозни – баща е на 4 деца, а две тях са с детска церебрална парализа и имат нужда редовно да бъдат водени на рехабилитация, а човекът живее в София, но работи в Перник и пътува всеки ден. Впечатляващо е, че малко преди да разреши преместването на Стоев, комисията по атестирането излиза с отрицателно становище по исканетто бащата с 4-те деца, като подробно обяснява, че следствието в Перник е много натоварено, а „във Военна прокуратура – София не се отчита висока натовареност. Ако следователят бъде преместен от място с по-висока натовареност в такова с по-ниска, това ще доведе до затруднения в дейността на органа, което противоречи със смисъла на процедурата, приема комисията на ВСС. „От извършения до момента анализ, Комисията счита, че не е налице основание за откриване на процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, тъй като обезпечаването на Военно-окръжна прокуратура – София ще е за сметка на орган с по-висока натовареност и това ще доведе до затруднения в дейността му, което противоречи със смисъла на процедурата“, отелязва КАК. Следователят от Перник е подал жалба пред ВАС по повод отказа за преназначането му.

Източници от столичното следствие заявиха пред ДeФакто, че младият Стоев се оплакал „от сложните дела в Софийска градска прокуратура, които трудно четял и разбирал“. Скоро след назначаването си е излязъл няколко дни платен, а понястоящем е в неплатен отпуск.

Следователите се чудят на отличните оценки, които е получил за назначениято си, но и затова имат обяснения – комисията е под патронажа на ВСС, където са „майки, татковци и лели, все пак“.

Друга причина за преместването, изтъкната от „Офнюз“е, че във Военно-окръжна прокуратура, той ще получи офицерско звание, което му носи надбавка към заплатата и по-ранно пенсиониране – първа категория труд, при която 1 година стаж се брои за 3.

Услуги

Предоляването на оценката на КАК не изглежда чак толкова сложно, след като администратвната шефка на СГП Емилия Русинова е дала съгласие да бъде намален щата на Софийската градска прокуратура, нищо че е много по-натоварена от Военната.

В края на февруари именно прокурорската колегия, в която е Йордан Стоев, гласува Емилия Русинова да стане административен ръководител на СГП, а самият Стоев си направи отвод от дисципилнарното проеозвдство срещу шефката на сина си.

Отвод от дисциплнраката срещу Русинова си направи и Калина Чапкънова, чиито син, също отличник като младши магистрат бе назначен в следствения отдел на Софийска градска.

Скоро след това му е определо работното му място да е не е при „мравките“ от Столичното следствие, а в Националната следствена следствена служба.

Детето е настанено на етажа, известен като на аналитичното звено на службата, в кабинет номер 504.

На същия етаж се помещава и бившият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, след като се отказа да е шеф на НСлС и стана редови следовател в службата.

За сина на Чапкънова е създадено специално компютърно звено, в което да разгърне уменията са на юрист, уточняват източниците ни.

Днес, след като се появи, Чапкънова изчезна от екрана на заседанието.

По повод откровения двоен аршин на Прокуроската колегия на ВСС,

независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) поиска обяснения за предстоящото преназначаване на Стоев – младши.

От сдружението питат кой е инициирал процедурата и въз основа на какви факти е установено, че във военната прокуратура има нужда от още хора.