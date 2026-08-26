Предложенията за членове на Съдийската и Прокурорската колегия от парламентарната квота станаха 26 на брой (пълен списък)

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Трима бивши главни прокурори лобират за свои аватари при номинациите на професионалната квота за ВСС, заяви Велислав Величков

Предложенията за кандидати за членове на Съдийската и Прокурорската колегия на ВСС от парламентарната квота са 26 на брой – 20, са предложения за съдийската квота, а шест – за прокурорската.

Най-много номинации са направени от неправителствени организации, но кандидати са били издигнати и от съдии, прокурори, университети и граждани, обяви председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от „Прогресивна България”:

„В тази и следваща фаза в рамките на този четиринадесетдневен срок, народните представители могат да припознаят някои от вече кандидатите, които са оповестени в този списък, независимо че те не са го предлагали и след това могат да предложат и някой друг кандидат, който не фигурира“.

Процедурата предвижда в срок от две седмици, припознатите от депутатите кандидати да бъдат официално внесени като предложения.

След изтичането на този срок ще бъде публикуван нов списък с официално номинираните кандидати.

Те ще разполагат с още 14 дни, за да представят концепциите си. Срокът изтича на 9 септември, а след тва предстои изслушване и трети етап – гласуване в НС – за всяка канидотура поотдело са необходими 160 гласа.

Списъкът с 26-те предложения се очаква да бъде публикуван по-късно днес.

Според Надежда Йорданова от ДБ, множеството постъпили номинации са доказателство за конкурентността на процедурата. „Качеството на кандидатурите също е високо. Летвата за професионалните качества на бъдещите членове на ВСС, избрани от парламента, се вдига много високо.“

„Това е добро начало на процедура, която се надявам да приключи с качествен избор. Изборът на нов ВСС не е съдебна реформа, но нашата отговорност е да осигурим качествен състав на кадровия орган в съдебната власт. Заради липсата на справедливост, България е в непрестанна криза. Политическата криза не може да бъде решена, без да бъде решена кризата в съдебната власт“, заяви тя.

„Демократична България“ ще има свои номинации и ще припознае част от предложенията на гражданския сектор. Според Йорданова е добре ДБ да се обедини около общ подход с бившите си коалиционни партньори от ПП.

„Полагаме усилия консултациите с ПП да започнат незабавно“, каза още Йорданова.

Велислав Величков от ПП прогнозира, че до края на ноември би трябвало да има избран състав, но не изключи и вариант ВСС да остане непълен.

„Не мога да кажа, че в групата на „Продължаваме промяната“ ще номинираме определено, ще предложим хора от така номинираните от иницииращите организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.

Максимална конкуренция и за двете колегии на ВВС, наблягайки особено на Прокурорската колегия, в която се очаква доста по-дирижиран избор за професионалната квота, е нашата цел. И много обстойно изслушване на кандидатите с всички – не само удобни, но и неудобни въпроси, в Правната комисия, след представяне на техните концепции, разбира се“, коментира Величков.

Трима бивши главни прокурори лобират за свои аватари при номинациите на професионалната квота за ВСС. Става въпрос за Сотир Цацаров, Иван Гешев и Борислав Сарафов. Тези лагери ще бъдат в съперничество помежду си, ще разделят гласовете и тогава парламентарната квота ще се яви решаваща, заяви по-рано в ефира на Нова тв Величков.

Добави, че има четвърти път кръг – новата асоциация на прокурорите около Владимир Николов. Те играят по собствена писта и там има най-много независими кандидати.

Величков обърна вниание, че когато тези три лагера се срещнат на терен, те ще разпределят гласовете. И аз не изключвам, въпреки опитите за контролиран избор, да има независими прокурори от професионалната квота. Зависими ще има със сигурност. Но в бъдещата Прокурорска колегия тези лагери ще бъдат в съперничество помежду си, ще разделят гласовете и тогава парламентарната квота ще се яви решаваща.

Тук е най-големият тест най-вече пред „Прогресивна България“ – да влязат независими, почтени, смели хора в ПК, за да не се позволи никой главен прокурор или лидер на мнение да формират решенията“ , каза депутатът.

Пълен списък на предложенията до депутатите от 52-то НС.

Трима бивши министри, едни правосъден и двама вътрешни са издигнати за членове на Висшия съдебен съвет от различни граждански организации. Това са Андрей Янкулов, Емануил Йорданов и Веселин Вучков. Първият е номиниран за прокурорската колегия, а другите двама – за съдийската. Направени са предложение от НПО, научната общност и отделни юристи. Съюзът на юристите участва с множество предложения.

Както стана известно, за да влязат в съвета, депутатите първо трябва да припознаят номинациите и да ги направят от свое име, а след това да съберат и 2/3 мнозинство в парламента.

Парламентът излъчва шест членове на СК и пет – на ПК.

За Съдийската колегия

1. Стою Христов Згуров, съдия – предложен от съдия Константин Кунчев;

2. проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев, акад. на БАН – предложен от проф. д.ю.н. Георги Митов, проф. д-р Даниел Вълчев, акад. Васил Николов, Владислав Славов и проф. д-р Петър Христов;

3. Спас Николов Иванчев– предложен от Светлозар Сардовски;

4. Румен Любенов Петков, бригаден генерал – предложен от Румен Любенов Петков;

5. Анели Гинчева Чобанова, адвокат – предложена от проф. дфн Лъчезар Аврамов;

6. Емануил Николов Йорданов, адвокат (бивш вътрешен министър в правителството на Иван Костов – бел. ред.)– предложен от Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България;

7. Красимира Неофитова Милачкова, съдия – предложена от Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България. Милачкова е предложена и от професионалната квота.

8. проф. д-р Веселин Бориславов Вучков (бивш вътрешен министър в правителството „Борисов 2“ – подал оставка заради несъгласие с премиера – бел. ред.) – предложен от Владислав С. лавов, председател на Съюза на юристите в България;

9. Евгений Севдалинов Стайков – предложен от Александър Арабаджиев, председател на Българската асоциация за европейско право;

10. Теодора Петрова Пешева-Николова, съдия – предложена от Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България;

11. Даниела Георгиева Дончева, съдия – предложена от Красимир Премянов, председател на Сдружение „Съюз на тракийските дружества в България“;

12. проф. Ганета Минкова Минкова – предложена от Бургаския свободен университет и доц. д.н. Красен Стойчев

13. Таня Атанасова Радуловска-Мадамжиева,адвокат – предложена от Фондация „Антикорупционен фонд“, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фондация „Български институт за правни инициативи“, Сдружение „Български Хелзинкски комитет“, Фондация „Институт за пазарна икономика“, Сдружение „Правосъдие за всеки“ и Фондация „Програма Достъп до информация“;

14. д-р Деница Георгиева Александрова – Митрова, съдия – предложена от група преподаватели, адвокати и други представители на юридическата професия;

15. Силвия Димитрова Цанова – предложена от Диляна Манева, изпълнителен директор на Фондация „За нашите деца“;

16. Росица Велкова Иванова ,съдия – предложена от Албена Момчилова, зам.-председател на Българската съдийска асоциация;

17. Петър Александров Тренев, адвокат – предложен от Албена Момчилова, зам.-председател на Българската съдийска асоциация;

18. Цвета Валентинова Рангелова, адвокат (бивша депутатка от „Възраждане“) – предложена от „Движение Ние жените“;

19. Петьо Димитров Славов, адвокат – предложен от Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“;

20. Светлозар Георгиев Георгиев– предложен от Сдружение „Инициатива Единение“.

За Прокурорската колегия

1. Емилия Пашалиева-Риажи, прокурор – предложена от адвокат Любомир Георгиев;

2. Кети Стефанова Бозукова – Пеева, адвокат – предложена от Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България;

3. Андрей Иванов Янкулов,адвокат (служебен министър на правосъдието в правителството на Андрей Гюров – бел. ред.) – предложен от Фондация „Антикорупционен фонд“, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фондация „Български институт за правни инициативи“, Сдружение „Български Хелзинкски комитет“, Фондация „Институт за пазарна икономика“, Сдружение „Правосъдие за всеки“ и Фондация „Програма Достъп до информация“;

4. Десислава Георгиева Пиронева, прокурор (бивш зам.-главен прокурор при Иван Гешев – бел. ред.)– предложена от адв. Гинка Тодорова, председател на Сдружение „Международен правен център – Интернешънъл Лигъл Адвайс Център“;

5. Стефан Емилов Милев, съдия – предложен от проф. Таня Йосифова;

6 . проф. д-р Екатерина Салкова Гетова– предложена от Сдружение „Инициатива Единение“.