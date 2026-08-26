Разследващият прокурор Николай Урумов е получил сигнал за противоправни действия на и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е приела за сведение информация от Антон Урумов – прокурор във Върховна касационна прокуратура, изпълняващ функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор.

От съобщението на Урумов, както и от това на прокурорската колегия на ВСС не става ясно дали сигналът се отнася за бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, или е срещу настоящия Ваня Стефанова. Колегията е уведомена, че на 14 август в деловодството на ад хок прокурора е получен сигнал срещу и.ф. главния прокурор, който съдържал лична оценка и твърдения за противоправни действия.