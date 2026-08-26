Разследващият прокурор Николай Урумов е получил сигнал за противоправни действия на и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е приела за сведение информация от Антон Урумов – прокурор във Върховна касационна прокуратура, изпълняващ функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор.
От съобщението на Урумов, както и от това на прокурорската колегия на ВСС не става ясно дали сигналът се отнася за бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, или е срещу настоящия Ваня Стефанова. Колегията е уведомена, че на 14 август в деловодството на ад хок прокурора е получен сигнал срещу и.ф. главния прокурор, който съдържал лична оценка и твърдения за противоправни действия.
Според чл. 411а, ал. 5 от Наказателно-процесуалния кодекс разследващият прокурор е длъжен да представя периодично или при поискване информация и справки относно постъпилите сигнали, образуваните преписки и извършените следствени действия пред Висш съдебен съвет (или съответната колегия, изпълняваща функциите му-
На 17 август сигналът е бил изпратен на ръководителя на Наказателната колегия на ВКС Лада Паунова, за да се извърши преценка за наличие на предпоставките на чл. 411, ал. 1 от НПК, респ. на чл. 411а, ал. 2 от НПК.