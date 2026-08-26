Седем граждански организации предложиха Андрей Янкулов и Таня Радуловска за членове на ВСС от квотата на НС

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Седем граждански организации предложиха Андрей Янкулов и Таня Радуловска за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание.

Фондация „Антикорупционен фонд“, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фондация „Български институт за правни инициативи“, Сдружение „Български Хелзинкски комитет“, Фондация „Институт за пазарна икономика“, Сдружение „Правосъдие за всеки“ и Фондация „Програма Достъп до информация“ предложиха Андрей Янкулов за член на Прокурорската колегия на ВСС и Таня Радуловска за член на Съдийската колегия.

Гражданските организации вносители на предложението работят за утвърждаване на върховенството на правото, независимостта на съдебната власт, защитата на основните права, институционалната прозрачност и доброто управление.

Възможността граждански организации да подават инициативни предложения е предвидена в процедурните правила на Народното събрание, приети на 31 юли 2026 г. Предложенията се внасят в Комисията по конституционни и правни въпроси преди номинациите от народните представители.

„Предлагаме кандидатурите на Андрей Янкулов и Таня Радуловска с убеждението, че работата на Висшия съдебен съвет изисква личности, които съчетават задълбочено познаване на съдебната власт с практически професионален опит, независимост при вземането на решения и способност да отстояват решения, основани на закона и ясни професионални критерии.

Това има особено значение в момент, когато кризата на обществено доверие в правосъдието поставя още по-високи изисквания към управлението на съдебната система“, се казва в мотивите на седемте организации.

Кои са Янкулов и Радуловска?

Професионалният път на Андрей Янкулов съчетава практически, управленски и експертен опит в областта на правосъдието. Работил е като прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура, а впоследствие и като адвокат по наказателни дела. Бил е заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието, а през 2026 г. – заместник министър-председател и министър на правосъдието. В края на 2019 г., непосредствено след избора на Иван Гешев за главен прокурор, Янкулов подава оставка и напуска прокуратурата.

Между 2020 и 2026 г. е старши правен експерт в Антикорупционния фонд (АКФ), където разработва анализи и правни становища за наказателното правосъдие, прокуратурата и противодействието на корупцията, съавтор е на годишните мониторингови доклади на АКФ и участва в ключови разследвания на организацията като „Осемте джуджета“, „Списък за бърз контрол“ и „Холдингът на Чичко Тревичко“. Има и преподавателски и изследователски опит.

„Андрей Янкулов последователно е демонстрирал професионална независимост, почтеност и готовност да отстоява принципни позиции чрез законови средства. Показателно е решението му в края на 2019 г., след повече от десет години прокурорска кариера, да напусне прокуратурата, защото не приема „пътя, по който се води институцията“.

Като министър на правосъдието през 2026 г. той поставя сред приоритетите си възстановяването на законността при управлението на прокуратурата, активно участва в работата на ВСС и използва предвидените в закона механизми за оспорване на решения, които счита за незаконосъобразни. Публичните му позиции се отличават с професионална прецизност, умерен тон и последователна защита на независимостта и отчетността на съдебната власт“, се казва в инициативното предложение.

Таня Радуловска е юрист с близо 23 години професионален опит в съдебната власт, адвокатурата, държавната администрация и изпълнителната власт. Повече от 13 години е съдия, включително 11 години в Софийския районен съд, където достига ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и натрупва непосредствен опит с проблемите на съдебната натовареност, организацията на работата и професионалното развитие на магистратите.

Между 2012 и 2014 г. е председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България. След напускането на съдебната система през 2018 г. работи като адвокат, а през 2026 г. е заместник-министър на правосъдието, където участва активно в работата на ВСС и ръководи разработването на механизъм за защита на магистрати от натиск и неправомерна намеса. Има и дългогодишен преподавателски опит.

„Като председател на Съюза на съдиите в България Таня Радуловска се утвърждава като разпознаваем публичен глас в защита на съдебната независимост, а през 2015 г. е сред съдиите, които открито протестират срещу отстъплението от заявените конституционни промени в тази посока. Тази позиция запазва и като адвокат, а като заместник-министър на правосъдието публично настоява ВСС да изпълнява ефективно функциите си.

За повече от 20 години юридически стаж няма публично установени данни за дисциплинарни или етични нарушения. Последователността на публичните ѝ позиции и готовността да критикува институции, от които е зависело собственото ѝ професионално развитие, свидетелстват за независима преценка и устойчиво придържане към професионалните и етичните стандарти“, се казва в инициативното предложение.

Какво следва?

Днес, 26 август, трябва да бъдат публикувани всички постъпили инициативни предложения. До 4 септември народните представители могат да внесат своите номинации, които могат да се основават на инициативните предложения, но могат да издигат и други лица.

В 14-дневен срок от публикуването на депутатските номинации всеки кандидат трябва да представи писмена концепция за работата си като член на ВСС. Изборът на членовете от парламентарната квота може да се проведе не по-рано от два месеца след внасянето на предложенията от народните представители, т.е. не по-рано от 4 ноември 2026 г.

Паралелно протича и изборът на членовете от професионалната квота. Сроковете за номинации са: за прокурори – до 23 август, за съдии – до 6 септември, а за следователи – до 20 септември.

Изслушванията и гласуванията са насрочени съответно: за прокурори – 17 и 24 октомври; за съдии – 31 октомври и 7 ноември; за следователи – 14 и 21 ноември.

Целия текст на инициативните предложения за Андрей Янкулов и Таня Радуловска можете да прочетете тук и тук.