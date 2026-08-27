Какво ще обсъжда Народно събрание в четвъртък

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Парламентът обсъжда на първо четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Това е първа точка в дневния ред на Народното събрание.

Промените, внесени от Министерския съвет, предвиждат най-малко 33% от всички директорски позиции в управителния и надзорния съвети, съответно в съвета на директорите на публичните компании, да трябва да се заемат от пола с по-малко представители.

Втора точка в дневния ред е законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет. С него се предлага размерът на таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-нисък от 50 на сто от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, вместо 60 на сто, както е действащата норма, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка.

Трета точка в дневния ред е законопроект за ратифициране със закон на Споразумението за ниво на обслужване, стандартен пакет, продължаване на услуги между Държавна агенция „Национална сигурност“ на Република България и Организацията на обединените нации, представлявана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Отдел за управление, Служба за информационни технологии, относно предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с продължаването на използването и поддръжката на приложението GOAML на ООН, подписано на 11 февруари 2026 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН и на 16 февруари 2026 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“.

Председателят на парламента Михаела Доцова каза, че като точка четвърта в дневния ред за днес се включва обсъждане на законопроект за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Парламентарният контрол става точка първа в петък (БТА)