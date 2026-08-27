Крум Зарков: Наивно е да се мисли, че тези които досега са управлявали съдебната власт, ще отстъпят без борба и натиск

Добре е, че въпросът за съдебната власт е изваден пред скоби, но предстои да разберем дали промяната ще се се състои в смяната на едни с други, или ще се търси промяна на една система, която генерира системни грешки, каза лидерът на БСП и бивш министър на правосъдието Крум Зарков в „Денят ON AIR“.

Той напомни казаното от бившия предсеатеал на БСП Михаил Миков, че „съдебната реформа не е само и просто конституционен проблем.

Трябва да се изследват неуспехите дотук преди да се започен поредна шеста промяна на Канституцията само в глава шеста за съдебната власт. А всеки път, като че ли, става по-лошо. Последната промяна беше една от неуспешните.

Имаше едни други, които засягаха съдебната власт, които пък бяха санкционирани от Конституционния съд, но пък проблемите, които ги предизвикаха, не са изчезнали, така че си заслужава внимателно да се проучат както самите проблеми, така и идеите, които те родиха, така и решението на Конституционния съд. Изисква се време. Зраков отбеляза, че т.нар. „домова“ книга, резултат на реформата „анти- Радев“ трябва да бъде променена, защото е погрешна.

По повод на предложението за въвеждане на възможност за бързо отзоваване на висши магистрати, включително членове на ВСС и конституционни съдии, той коментира, че според него то е прибързано и опасно.

„Принципът за разделение на властите ще бъде сериозно компрометиран в такъв случай. Народните представители, и прокурорите, и съдиите трябва да поемат отговорност в момента на избора и да я носят и занапред. Народните представители, и прокурорите, и съдиите трябва да поемат отговорност в момента на избора, не могат да търсят спасителен вариант по-късно, изтъкна Зарков.

На въпрос какво ще гарантира независимостта на кандидатите за членове на ВСС, Зарков отговори: „Техният личен авторитет и име – това трябва да са хора, които да не попадат в спиралата на тези преди тях, а именно до такава степен да се дискредитират със самия си избор, че да нямат какво да пазят след това.“

Съдебната реформа не е само конституционен проблем. „Твърдя, че преди да се стигне докрай в разплитането на онези паралелни мрежи за правосъдие, които стигнаха през Европа до Вашингтон – трудно може да се очаква, че един закон, или дори Конституцията, няма да бъдат преиначени от следващите титуляри на властта„, отбеляза лидерът на БСП.

Сега, за да не си върти кучето опашката и да казваме, нали, прокуратурата трябва да я променим и така нататък,

новият тест са новите кандидати за Висшия съдебен съвет.

Процедурата е една интересна иновация, появиха се интересни имена, има и качествени хора, има и други., каза Зарков.

Ще видим кого народните представители ще припознаят, а могат да внесат и свои предложения. Но важното е какво ще бъдат питани кандидатите и още по-важно е, какво ще отговорят. А най-важното е дали отговорите ще имат наистина значение за техния избор.

Ако мнозинството се е разбрало и е стигнало до 160 за даден кандидат преди да отговори на въпросите, надали има кой знае какво значение.

На въпрос дали има натиск за номинациите, Зарков отговори: „Където има борба за власт, там има и натиск. И не може да бъдем наивни да мислим, че тези, които толкова дълго време упражняват тази важна власт в съдебната система, просто ще стоят встрани“.

И тук е големият въпрос, на който надали има лесен отговор –

дали е възможно изборът от професионалната квота, от самите магистрати да бъде опорочен?!

Дали ще има контролиран вот може да отговори самото съсловие и основно прокурорите, защото върху тях тегне голямото съмнение. Запитан за номинацията на бившата говорителка на Иван Гешев Сийка Милева, Зарков заяви: В крайна сметка ще видим по резултата. Отговорът ще е ясен, ако я видим в новия състав на Вишея съдебен съвет.

Има индикации и в добра посока, вметна Зарков. Появи се като една нова организация на прокурорите, която реагира на действия на ВСС (за отказа за реназначаване на един следовател,ъ баща на 4-ри деца и съгласието това да стане за друг, защото е син на баща си, член на ВСС б.р.) , на които казионната асоциация на прокурорите никога не би реагирала. Това са косвени индикатори.

Народните представители, и прокурорите, и съдиите трябва да поемат отговорност в момента на избора, не могат да търсят спасителен вариант по-късно, изтъкна Зарков.

„Наистина, предстои да видим, дали промяната се разбира като смяна на едни началници с други, ако щете били те във Висшия съдебен съвет, или ще бъде направена съществена промяна на едни системи, някои от които не просто генерират несправедливост или неравенство като системна грешка, а просто са съставени така, че да не могат да генерират друго“, изтъкна Зарков.

По повод президентските избори Зарков обясни: „БСП подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова. Изненада би било обратното. Имаме успешна история на сътрудничество заедно. Надявам се тя да продължи. Оценяваме я като достоен държавен глава, а и като вицепрезидент тя показа, че може да запълни със съдържание една институция.“.

Като своя лична кауза Крум Зарков определи възстановяването на влиянието и връщането на нейното място в политиката на БСП.