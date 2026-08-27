МС прие Наредба за условията и реда за провеждане на тестове за почтеност на държавни служители

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Психолозите ще се произнасят с окончателно заключение за успешно или неуспешно издържан тест

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на тестове за почтеност за държавни служители, съобщи пресслужбата на МС

Наредбата е приета на основание чл. 7б, ал. 6 от Закона за държавния служител, заедно с който се изпълняват „Мерки за борба с корупцията и повишаване на интегритета“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

С нея се уреждат условията и редът за провеждане на тестове за почтеност за държавни служители, включително общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване чрез тестове за почтеност.

В правителственото съобщение е посочено, че наредбата детайлизирана законовата уредба относно задължените лица, процедурите и случаите, при които се полага тест за почтеност , а именно: при заемане на длъжност за държавен служител с висок корупционен риск чрез процедури по чл. 10-10д (конкурс), чл. 15 (заместване), чл. 81а и чл. 81б (постоянна и временна мобилност), чл. 82 и чл. 82а (постоянно и временно преназначаване в същата администрация) от Закона за държавния служител; оправомощаване за първи път на държавен служител за изпълнение на длъжност с висок корупционен риск по чл. 7а, ал. 4 от ЗДСл; одобрена от органа по назначаването мотивирана препоръка на инспекторат по чл. 7а, ал. 3 от ЗДСл по отношение на лице, заемащо длъжност с висок корупционен риск; по собствено желание на държавни служители.

Тестовете ще са електронни и ще се провеждат от Института по публична администрация по заявка на администрации или на държавни служители по собствено желание.

Резултатът от теста за почтеност включва автоматично получен резултат и разчитане на резултата от избран автоматично и на случаен принцип служител на Института по публична администрация (ИПА), който трябва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Психология“ и да е преминал специализирано обучение.

Предвиден е административен ред за оспорване на резултата от положен тест за почтеност – пред изпълнителния директор на ИПА, който автоматично и на случаен принцип определя трима служители – психолози, различни от направилия заключението за неуспешно издържан тест за почтеност.

Психолозите се произнасят с окончателно заключение за успешно или неуспешно издържан тест.

С постановлението за приемането на наредбата са извършени и промени в други подзаконови актове, свързани с определянето на длъжности с висок корупционен риск и провеждането на тестовете за почтеност, в т. ч в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители, Наредбата за документите за заемане на държавна служба, Наредбата за Административния регистър и Устройствения правилник на Института по публична администрация