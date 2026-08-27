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Във връзка с обществения интерес към разследването за разходването и последващото движение на средства, отпуснати за изграждането на автомагистрала „Хемус“ и преведени авансово на търговски дружества по договори за строително-монтажни работи, Софийска градска прокуратура (СГП) информира, че разследването по посоченото дело продължава, като и към настоящия момент има лица, привлечени в качеството на обвиняеми.

На 30 юли т.г. миниcтрите на регионалното paзвитиe и блaгoycтpoйcтвoтo apx. Ивaн Шишĸoв и нa пpaвocъдиeтo Hиĸoлaй Haйдeнoв посетиха вpeмeннo изпълнявaщия фyнĸциитe глaвeн пpoĸypop Baня Cтeфaнoвa в Cъдeбнaтa пaлaтa и поставиха въпроси свързани със забавеното разследване на по делото за дaдeниe aвaнcи нa фиpми зa изгpaждaнe нa AM „Xeмyc“, вĸлючитeлнo нeзaĸoннoтo cтpoитeлcтвo нa 4-ти лoт, Ceвepнaтa cĸopocтнa тaнгeнтa нa Coфия, Coфийcĸия oĸoлoвpъcтeн път, yчacтъцитe 2 и 3 oт AM „Tpaĸия“, ĸaĸтo и oщe няĸoлĸo oбeĸтa.

Тогава чe и.ф. гл. пpoĸypop Baня Cтeфaнoвa пoe aнгaжимeнт инcтитyциятa дa ocигypи cвoeвpeмeннoтo и зaĸoнocъoбpaзнo пpиĸлючвaнe нa пpeпиcĸитe и дocъдeбнитe пpoизвoдcтвa, oбpaзyвaни пo cигнaли зa нapyшeния пpи изгpaждaнeтo и peмoнтa нa инфpacтpyĸтypни oбeĸти.

Сега, в края на август СГП посочва, че в продължение на значителен период от време материалите по досъдебното производство не са били на фактическо разположение на наблюдаващите прокурори и разследващите органи поради осъществяван съдебен контрол върху наложени от СГП обезпечителни мерки.

Ето и подробностите:

На 27.06.2025 г. досъдебното производство е изпратено на Софийски градски съд и е върнато в СГП на 15.12.2025 г. На 07.01.2026 г. материалите отново са изпратени на съда във връзка с ново искане за отмяна на наложени от СГП обезпечителни мерки и са върнати в СГП на 24.08.2026 г.

Непосредствено след връщането на материалите наблюдаващият прокурор е дал конкретни писмени указания на разследващите органи от ГДБОП-МВР за извършване на допълнителни действия и за проверка на различни версии, произтичащи от събраните доказателства.

Указано е да бъде изследвана и евентуална отговорност на длъжностни лица от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, участвали във вземането и изпълнението на решенията за отпускане и превеждане на средствата към търговските дружества, контролът върху тяхното разходване и основанията за извършените авансови плащания.

Целта на допълнителните действия е да бъде установен пълният механизъм на вземане на решенията, предоставянето, разходването и движението на публичните средства, както и кръгът на лицата, които евентуално следва да носят наказателна отговорност, сочи СГП.

Прокуратурата заедно с ГДБОП-МВР продължават работа по досъдебното производство, като се проверяват всички относими версии и обстоятелства с оглед разкриване на обективната истина, се казва в събщението.