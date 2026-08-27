Янкулов: Приемам номинацията ми за член на ВСС като признание, че не съм се посрамил в отстояването на правовата държава

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Искрено благодаря на „Антикорупционен фонд“, „Български адвокати за правата на човека“, „Български институт за правни инициативи“, „Български Хелзинкски комитет“, „Институт за пазарна икономика“, „Правосъдие за всеки“ и „Програма Достъп до информация“ за номинацията за член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Това написа бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов в социалните мрежи. след като вчера стана ясно, че той е предложен от 7-те организации и вече е в списъка с инициативните предложения за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската и прокурорската квота на парламентарната квота.

Общо 26 инициативни предложения са постъпили до този момент в НС.

Ето целия текст без редакторска намеса:

Това са граждански организации, които последователно и упорито в често враждебна среда отстояват принципите на върховенството на правото. Здравата демокрация не се изгражда само от институциите, но и от техните корективи в лицето на медиите и гражданския сектор. Можете да го наречете парадокс, но политическите партии всъщност печелят избори с послания и програми относно развитието на правовата държава, заимствани от работата на неправителствените организации в областта. Ако ги и изпълняваха…

Така че номинацията от тях си позволявам нескромно да приема като признание, че (поне досега) не съм се посрамил в обществената си дейност в различни качества, която те познават много добре