Готови са още две експертизи по досъдебното производство за смъртта на шестима души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Заключенията са представени днес, 28 август, в Софийската окръжна прокуратура, съобщиха оттам.
Съобщениеот не съдържа конвкретна информация, свързана сизводи по хода на делото, а общо описание на заключенията на вещите лица и предстоящото запознаване на наблюдаващите прокурори със заключенията.
Едното е по комплексна съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза с обем от 157 страници. Тя е изготвена от четири вещи лица – психолози, психиатър и теолог.
По делото е представено и заключение по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза, свързана със смъртта на тримата под връх Околчица.
В изготвянето ѝ са участвали осем специалисти.
В кратки срокове се очаква да бъде представено и заключението по назначената комплексна експертиза относно смъртта на тримата в района на хижа „Петрохан“.
Експертните изводи ще бъдат оценени в съвкупност с всички събрани до момента доказателства – други експертизи, огледи на местопроизшествия и веществени доказателства, както и десетки разпити на свидетели.
От Софийската окръжна прокуратура уточняват, че след представянето и на третата експертиза ще бъде предоставена информация за резултатите от заключенията на вещите лица.
На 2 феврурари 2026 г. Ивайло Иванов (49 г.), Дечо Василев (45 г.) и Пламен Статев (51 г.), бяха открити мъртви в района на бившата хижа “Петрохан”, а на 8 февруари намерха телата – Ивайло Калушев (51 г.), Николай Златков (22 г.) и Александър Макулев (15 г.), в кемпер под връх Околчица.
Зa пъpви път виждaм тoлĸoвa мaщaбнa мaнипyлaция нa oбщecтвeнoтo мнeниe, ĸaзa журналистът Даниел Бузов, глaвният peдaĸтop на вранчанския сайт „Булнюз“. Oт caмoтo нaчaлo няĸaĸъв нeвидим цeнтъp зaпoчнa дa фaбpиĸyвa дoĸaзaтeлcтвa и фaлшиви нoвини и вoдeшe xopaтa мнoгo дaлeч oт иcтинaтa ĸaĸвo ce e cлyчилo в xижa Πeтpoxaн и нa Oĸoлчицa.
Бузов е категоричен зад yбийcтвaтa ĸpaй Πeтpoxaн и Oĸoлчицa cтoят чeтиpимa чyждecтpaнни ĸилъpи, влeзли в Бългapия пpeз ГKΠΠ „Bpъшĸa чyĸa“ в днитe пpeди 1 и 2 фeвpyapи – тoвa зaяви coбcтвeниĸът и глaвeн peдaĸтop нa вpaчaнcĸия caйт „Бyлнюз“ Дaниeл Бyзoв в пpeдaвaнeтo „Cъбyди ce“ пo Hoвa тeлeвизия. Той пpизoвa вътpeшния миниcтъp дa пpoвepи движeниeтo им и изpaзи oчaĸвaнe, чe cĸopo oбщecтвoтo щe нayчи пoвeчe зa paзвитиeтo нa paзcлeдвaнeтo.