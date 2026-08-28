Изготвени са още две експертизи по делото за смъртта на шестимата в района на „Петрохан- Околчица

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Готови са още две експертизи по досъдебното производство за смъртта на шестима души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Заключенията са представени днес, 28 август, в Софийската окръжна прокуратура, съобщиха оттам.

Съобщениеот не съдържа конвкретна информация, свързана сизводи по хода на делото, а общо описание на заключенията на вещите лица и предстоящото запознаване на наблюдаващите прокурори със заключенията.

Едното е по комплексна съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза с обем от 157 страници. Тя е изготвена от четири вещи лица – психолози, психиатър и теолог.

По делото е представено и заключение по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза, свързана със смъртта на тримата под връх Околчица.

В изготвянето ѝ са участвали осем специалисти.

В кратки срокове се очаква да бъде представено и заключението по назначената комплексна експертиза относно смъртта на тримата в района на хижа „Петрохан“.

Експертните изводи ще бъдат оценени в съвкупност с всички събрани до момента доказателства – други експертизи, огледи на местопроизшествия и веществени доказателства, както и десетки разпити на свидетели.

От Софийската окръжна прокуратура уточняват, че след представянето и на третата експертиза ще бъде предоставена информация за резултатите от заключенията на вещите лица.

На 2 феврурари 2026 г. Ивайло Иванов (49 г.), Дечо Василев (45 г.) и Пламен Статев (51 г.), бяха открити мъртви в района на бившата хижа “Петрохан”, а на 8 февруари намерха телата – Ивайло Калушев (51 г.), Николай Златков (22 г.) и Александър Макулев (15 г.), в кемпер под връх Околчица.

Досега властите обявиха, че в първия случай се разследва самоубийство, а във втория – убийство и самоубиство.

Близките на шестимата и приятелите им категорично отричат версиите на прокуратурата.