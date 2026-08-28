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Измамници изпращат фишинг имейли от името на Главна дирекция „Национална полиция“, предупреждава полицията

De Fakto 28.08.2026 Законът Напишете коментар 417 Прегледа

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Измамници изпращат фишинг имейли от името на Главна дирекция „Национална полиция“, предупреждават от МВР.

Фалшивите имейли са озаглавени „Известие за полицейска призовка“ и са оформени да изглеждат като официална кореспонденция. Използвани са имената и логата на МВР и ГДНП, логото на Европол, подписи, регистрационни номера и имената на ръководители на ГДНП.

Измамниците твърдят, че срещу получателя се води разследване за тежки престъпления и го приканват да отвори прикачен документ и да осъществи контакт чрез посочен от тях електронен адрес.

Не се поддавайте на натиска. Не отговаряйте на съобщението. Не отваряйте прикачени файлове и линкове. Не изпращайте лични данни или документи. Не използвайте посочените в имейла адреси за контакт. Не се доверявайте само на лога, подписи, печати и служебни номера – те могат да бъдат копирани, допълват от полицията.

ГДНП не уведомява граждани за образувани производства чрез заплашителни имейли и не изисква обяснения по електронна поща в рамките на поставен кратък срок.

Ако се съмнявате дали дадено съобщение е истинско, потърсете съответната институция самостоятелно чрез официалните ѝ контакти, а не чрез данните, посочени в имейла, се казва още в съобщението (БТА).

 

 

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