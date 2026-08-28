Измамници изпращат фишинг имейли от името на Главна дирекция „Национална полиция“, предупреждава полицията

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Измамници изпращат фишинг имейли от името на Главна дирекция „Национална полиция“, предупреждават от МВР.

Фалшивите имейли са озаглавени „Известие за полицейска призовка“ и са оформени да изглеждат като официална кореспонденция. Използвани са имената и логата на МВР и ГДНП, логото на Европол, подписи, регистрационни номера и имената на ръководители на ГДНП.

Измамниците твърдят, че срещу получателя се води разследване за тежки престъпления и го приканват да отвори прикачен документ и да осъществи контакт чрез посочен от тях електронен адрес.

Не се поддавайте на натиска. Не отговаряйте на съобщението. Не отваряйте прикачени файлове и линкове. Не изпращайте лични данни или документи. Не използвайте посочените в имейла адреси за контакт. Не се доверявайте само на лога, подписи, печати и служебни номера – те могат да бъдат копирани, допълват от полицията.

ГДНП не уведомява граждани за образувани производства чрез заплашителни имейли и не изисква обяснения по електронна поща в рамките на поставен кратък срок.

Ако се съмнявате дали дадено съобщение е истинско, потърсете съответната институция самостоятелно чрез официалните ѝ контакти, а не чрез данните, посочени в имейла, се казва още в съобщението (БТА).