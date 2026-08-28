Окръжен съд – Пловдив остави в ареста новите трима непълнолетни, обвинени за убийството на Георги Кузев

Тримата непълнолетни, които вчера бяха задържани и обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, остават в ареста, реши Окръжният съд. Те са обвинени за умъртвяването на мъжа в съучастие с още петима младежи на 4 август.

Така обвинените за убийството стават общо осем – шест момчета и две момичета.

Спрямо петима от тях по-рано беше взета от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“. По делото има събрани достатъчно доказателства, че тримата са участвали в извършването на престъплението заедно с останалите 3 момчета и две момичета, на които вече беше наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Двама от обвиняемите са на 17 години, а третият е на 15, а според доказателствата и тримата са нанасяли удари на 37-годишния мъж. До новите обвинения се стигна след анализ на множество видеозаписи и свидетелски показания, както и на данни от назначените експертизи, които сочат, че по дрехите и обувките и на тримата младежи има кръв, каза прокурор Костадин Паскалев .

Той уточнява: „Хайде така да го кажем: тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние. Изобщо много са тежки уврежданията“.

Единият от 17-годишните младежи е обвиняем и по делото за нападение над непалските граждани. По това досъдебно производство му беше наложена мярка „надзор на инспектор от детска педагогическа стая“.

Защитникът му – адвокат Алтай Куцев коментира, че момчето се е опитало да спре побоя над Георги Кузев, но му взели телефона. След като разбрал, че мъжът е починал, само отишъл да даде показания в полицията:

„Това, което мога да кажа за него е, че той е един от двамата, които са се опитали да ги спрат, когато е ескалирало напрежение. Той е искал да вика полиция, но когато се е опитал да звънне на тел. 112, му е взет телефона и е отнесъл 2-3 удара. Затова той досега беше свидетел. В началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал два пъти в глезените затова, че е педофил. Като са намерили презервативите в него, тогава вече почва големия побой. Това е възпитание на приятелите покрай теб – на тайфата. Не са дели от тайфата, това е„, посочи Куцев.

Останалите адвокати отказват коментар пред медиите.

Според съда събраните доказателства до момента могат да доведат до обосновано предположение, че всеки един има принос към убийството, защото са нанасяли удари с крак по жертвата, довели до увреждане на жизненоважни органи и настъпването на смъртта.

Съдия Веселина Семкова приема, че младежите няма опасност да се укрият, но могат да извършат друго престъпление, предвид свързаността им с формация, която проповядва към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация.

Съдът подчертава, че изключителността на решението му да остави в ареста непълнолетни, е обосновано от факат, че деянието е предварително планирано, организирано и извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански подбуди и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.