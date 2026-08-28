Калин Калпакчиев: Надявам се, че  управляващите няма да допуснат грешката да избират „собствен главен прокурор“

Когато една власт отказва да си върши работата, трябва да има механизъм друга да противодейства на бездействието

В управленската програма на правителството, в частта за правосъдие, има два елемента, които могат да бъдат оценени положително. От една страна, се предлагат промени в Закона за съдебната власт, които да доведат до промяна в начина, по който функционира ВСС – от гледна точка на кадрова политика, конкурси и подбиране на добри професионалисти. От друга страна, се гледа напред от гледна точка на предлагане на промени в Конституцията.

Ясно е посочено, че за да има стабилна и устойчива промяна, трябва да се промени съществено статутът на ВСС, който е конституционно уреден, да има променен Инспекторат към ВСС и да се преосмисли неговото изобщо съществуване.

Това коментира съдия Калин Калпакчиев в предаването „Разговор“ с Лили Маринкова в студиото на „ФАКТИ“.

„Това са идеи, които не са нови. Те са резултат от дългогодишно мислене на ангажираните в съдебната система професионалисти и граждани. Разбира се, на пресконференцията на правосъдния министър направиха впечатление две много състоятелно поднесени послания. Първото беше, че се отправя покана към всички професионалисти, без да се ограничава участието на едни и други, в бъдещите разговори, които ще се водят за промяна и в закона, и в Конституцията най-вече. А другото послание беше към съдиите, прокурорите, следователите да не се страхуват сега, когато преизбират професионалната си квота, да го правят адекватно и свободно“, добави съдия Калпакчиев.

Това е доста силна заявка, включително виждам, че и на сайта на Министерството на правосъдието е открит такъв анонимен форум, т.е. с цел защита на подателите, съдии и прокурори, които са станали обект на натиск от председатели на съдирища или там ръководители на прокуратури да гласуват за един или друг кандидат.

Съдия Калпакчиев оценява положително намерението като първата стъпка, за реформиране на прокуратурата, и тя да бъде независим, ефективен, разследващ орган,

е да се осветлят зависимостите и то в ключовата Софийска градска прокуратура.

Анонсът е, че министърът на правосъдието с неговите правомощите по закон ще инициира проверка на студените досиета в Софийска градска прокуратура, т.нар. „дела на трупчета“. Тоест да е ясно какви са мрежите за зависимост станали популярни, като „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и.т.н, за да се видим какъв е мащабът проблема.

Възможностите, разбира се, има и по линия на прокуратурата, но това няма как да стане – видимо тя отказва да разследва по обясними причини, защото сама себе се трябва да проверява.

Другият субект, който можеше да прояви активност в тази посока беше Висшият съдебен съвет и той получи една голяма част от информацията, специално за тези случаи, също не достигна до края, отбеляза Калпакчиев.

Сега на ход е министърът на правосъдието, каза той, независимо, че е представител на изпълнителната власт.

И по Конституция, съответно и в Закона за съдебната власт, са предвидени механизми за баланс и взаимен контрол, т.е. когато едната власт откаже да функционира, да има механизми, другата да задейства съответните инструменти. В случая министърът има правомощия да иницира дисциплинарни производства срещу съдии и прокурори, следователи. Той може да прави включителни предложения за главен прокурор. Това не е случайно.

Според съдията, стъпвайки на своите правомощия министърът може да събере група от независими професионалисти, в чиято почтенност няма някакво съмнение и са добре познати на публиката на обществото и тази работна група под негова егида да направи пълна проверка на документите и да излезе с един доклад, възможно най-бързо, колкото това е възможно да се случи, така че да имаме конкретна фактологическа яснота, какво се е случило по делата, в които са в Софийска градска прокуратура наблюдавани, образувани, неразследвани или разследвани в един или друг интерес и т.н.

Съответно, кои са прокурорите, които са наблюдавали тези производства, които са действали в нарушение на закона или са бездействали в нарушение на закона и от тук нататък вече да се предпремат конкретни действия. Предложение за дисциплинарно производство, уволнение и т.н. изцяло по закон.

Заявката, която дава министъра в този смисъл трябва да бъде подкрепена, отбеляза Калпакчиев.

Съдията се спря на момент от програмата на правителството, който неодобрява: “ Там се говори за децентрализация на прокуратурата, без да се дават ясни индикации, какво се разбира под това. По-скоро това, което е написано, според мен става дума за неразбиране, защото се говори за утвърждаване на автономията на прокурора, който води разследванията сам, независимо да решава преписките и делото по същество.

Това не е децентрализация в смисъла, в който се разбира понятието.

Прокуратурата трябва да бъде централизирана от гледна точка на нейната процесуална функция и предназначение да разследва ефективно.

Друг е проблемът, че във фигурата на главния прокурор се събира много функционална и кадрова власт, които не трябва да бъде съсредоточена в него, защото това му дава възможности да влияе и да държи в страх и подчинение. Това сме виждали, че се случава през последните 30 години.

Многократно е ставало дума в прокурорската колегия на ВСС да не се избират действащи прокурор и да има мнозинство от непрокурори, т.е. главният прокурор да не може да налага там еднолично волята си по отношение на кадровото израстване, дисциплинарните наказания на прокурорите.

Подобна заявка беше направена министъра. Да видим дали мнозинството в парламента ще се съобрази с нея.

За „собствения“ главен прокурор

След това ще видим как ще бъде избран главният прокурор. Ще бъде ясен знак дали е професионалист, който е със здрави устои, професионални и етични или ще има профила „на нашия главен прокурор“.

Аз мисля, че историята, към която непрекъснато се връщаме с основания, трябва да покаже на управляващите, че подходът да се избира „собствен главен прокурор“ е неработещ и непродуктивен.

Можем да посочим не само примерът с Никола Филчев, който е най-ярък, но и следващите главни прокурори, включително и Сотир Цацаров.

Само няколко дни след като падна правителството Бойко Борисов всички дела срещу него бяха възобновени. И съответно пък, като се върна Бойко Борисов на власт, тези дела бяха прекратени със същата тази скорост.

Тоест, надявам се, че управляващите нямат да допуснат за пореден път тези грешки.

Целият разговор тук.