Позиция: На „производителите“ на клевети и внушения за независимото прокурорско сдружение, обещаваме среща в съда

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Независимото сдружение на българските прокурори разпространи остра позиция срещу неверни твърдения и лъжи за политическа обвързаност, разпространявани в ПИК и други издания.

УС на НСБП призовава редакциите, сайтовете, авторите и всички други лица, които са публикували или препубликували подобни твърдения, или толерират такива на форумите си, незабавно да преустановят тяхното разпространяване и да заличат неверните твърдения от публичното пространство.

В позицията е посочено, че УС на сдружението няма да влиза в безкрайна размяна на декларации с производителите на клевети.

При повторение, отговорът няма да бъде поредното опровержение. Лъжите за зависимости и политическа близост на НСБП ще имат правни последици в съда“ – предупреждават независимите прокурори.

Позицията е подписана от председателя на сдружението прокурор Георги Балков.

Публикуваме пълният й текст.

Настоящата позиция – да се възприема като ясно заявена граница През последните дни в ПИК и други интернет издания се разпространяват твърдения и внушения за политическа подкрепа, близост и

зависимости на Независимото сдружение на българските прокурори, включително от политически партии, както и че е създадено като инструмент в кампанията на конкретни кандидати за членове на Висшия съдебен съвет.

Тези твърдения са неверни.

НСБП е независимо от политически партии, търговски дружества, чуждестранни субекти, неправителствени организации и други външни лица и структури. Неговите позиции, идеи, инициативи, проекти, програми, обучения, публични изяви и съдържанието на сайта му се създават и реализират от членовете на сдружението и отразяват единствено неговите уставни цели и професионални позиции.

Независимостта на НСБП е и финансова. Към настоящия момент разходите за дейността му се поемат с лични средства на членовете на Управителния съвет срещу надлежни разходооправдателни документи, а останалото е личен труд на членовете. НСБП и неговите членове не получават под никаква форма външно финансиране, включително от политически партии, търговски дружества, чуждестранни субекти или други организации и лица.

Имущественото състояние на членовете на Управителния и Контролния съвет и на учредителите – магистрати, за които законът предвижда публичност и контрол на имуществените декларации – е проверимо.

Който твърди наличие на политическа, финансова или друга зависимост, следва да разполага с доказателства и да бъде готов да ги представи не чрез внушения в публичното

пространство, а пред съд.

Също толкова невярно е внушението, че НСБП е създадено за нуждите на кампанията на конкретни кандидати за членове на ВСС. Сдружението има собствен устав, органи, членски състав, публично заявени цели и дейности, които не могат да бъдат сведени до един избор, една кандидатура или една кампания. Представянето на професионална организация като партийна или предизборна конструкция само защото позициите ѝ не са удобни за определени среди не е журналистически анализ.

Когато подобно внушение се представя като факт без доказателства, това е разпространяване на невярна и позоряща информация.

Управителният съвет на НСБП призовава редакциите, сайтовете, авторите и всички други лица, които са публикували или препубликували подобни твърдения, или толерират такива на форумите си, незабавно да преустановят тяхното разпространяване и да заличат неверните твърдения от публичното пространство.

Настоящата позиция следва да се възприема като ясно заявена граница.

При непремахване на тези твърдения, както и при всяко тяхно последващо възпроизвеждане, НСБП и засегнатите негови членове ще използват предвидените в закона средства за защита. Лицата, които твърдят или внушават политическа подкрепа, близост, зависимост или създаване на сдружението като инструмент в изборна кампания, ще получат възможност да докажат твърденията си пред компетентния съд.

Управителният съвет няма да влиза в безкрайна размяна на декларации с производителите на клевети. При повторение отговорът няма да бъде поредното опровержение.

Ще бъде правен.

НСБП ще брани името на сдружението и достойнството на своите членове последователно, неотстъпчиво и без толерантност към съзнателно разпространявани лъжи.

Като прокурори и като гражданска организация ние приемаме критиката, включително острата, когато тя се основава на факти и аргументи. Няма да приемем измислени „факти“, анонимни внушения и приписване на зависимости като заместител на аргументирания обществен дебат.

Работата на прокуратурата, изборът на нов Висш съдебен съвет и проблемите на съдебната власт заслужават открит, прозрачен, аргументиран и неанонимен разговор.

НСБП ще участва само в такъв разговор.

София, 29.08.2026