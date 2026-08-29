ВАС: Лидерът на „Възраждане“ Костадинов е нагнетявал омраза към Соломон Паси, но не го е тормозил на етническа основа

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Върховният административен съд потвърди решение на АССГ, че лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е разпространявал реч на омразата срещу Соломон Паси, но отхвърли като недоказана жалбата му, че срещу него е бил проявен „тормоз“ на основата на „етническа принадлежност“.

За решението на съда съобщи най-напред в. Сега. Миналата година Комисията за защита от дискриминация (КЗД) установи, че лидерът на партия “Възраждане” Костадин Костадинов е разпространил реч на омраза срещу Соломон Паси. В решението си комисията постанови, че с публикации във Фейсбук и Youtub Костадинов и партия “Възраждане” са провокирали “вълна от нагнетена реч срещу евреите” и дискусии, споделящи “откровени антисемитски нагласи”. КЗД намери, че е била създадена враждебна среда, нагнетяваща омраза към Соломон Паси, разрастваща се до неприязън към лицата с еврейска етническа принадлежност.

Комисията посочи, че макар да няма „ компетентност да разследва деяния, отличаващи се с висока обществена опасност, което е изрично правомощие на органите на съдебната власт (прокуратурата), подпомагане на враждебната дейност от страна на Костадин Костадинов и ПП Възраждане е налице, тъй като те са били запознати с последващите коментари, които съдържат антиеврейски стереотипи, призиви към насилие, копнеж по политиките на Хитлер, омаловажаване на Холокост. Именно въпросните коментари не са били отстранени и са създали условия във на виртуално пространство да се разразява реч на омраза.

В решението на КЗД обаче не бе установено авторството на известен антисемитски колаж със Соломон Паси, разпространен през 2023 г. в група с наименование “Възраждане” в Телеграм. Поради това лицата, участвали в неговото създаване и разпространение, не можеха да бъдат подведени под отговорност.

През ВАС Соломон Паси оспорва решението на АССГ, потвърдило акта на КЗД с твърдения за нарушение на закона. Оспорва изводите на административния съд, че трябва да докаже самоличността на администраторите на Телеграм канала, иска отмяна на решенито и произнасяне по същество или евентуално преписката да бъде върната на КЗД за ново произнасяне.

Върховните съдии: Дискриминациата се доказва, а не се предполага

Върховните съдии установяват, че според АССГ в производството пред КЗД не е установено ответниците да са осъществили „тормоз“ на основата на „етническа принадлежност“ по чл.4, л.1 от Закона за защита от дискримания, както и „подбуждане към дискриминация“ , свързани с публикувания на 12.07.2023 г. колаж с антисемитско съдържание и допускане на неговото разпространение.

Първоинстнационият съд е приел, че Соломон Паси не е доказал, че именно ответниците – Политическа партия „Възраждане“, К. Т. К., Д. А. и З. К. са лица, администратори на групата на „Възраждане“ в Телеграм, поради което не може да се приеме, че са извършили соченото от жалбоподателя нарушение на антидискриминационното законодателство, казват върховните съдии.

Решаващият съд е приел, че авторството при извършване на дискриминационни действия не следва да се предполага, а да се докаже със всички разрешени от закона средства.

Съдът е приел и информация, получена от ГДБОП-МВР, дирекция „Киберсигурност, че компанията „Телеграм“ предоставя анонимност на своите потребители. Фирмата публично заявява, че ще си сътрудничи с правоохранителните органи само в краен случай – при получаване на заповед от съда, в която се потвърждава, че техен потребител е терорист – едва тогава би могла да разкрие IP адреса, от който е достъпван профила и телефонния номер на потребителя.

Върховните съдии стигат до извода, че АССГ правилно е приел не се доказва нарушение „тормоз“ по смисъла на чл. 5 от на Закона за защита от дискриминация, както и и „подбуждане към дискриминация“ от посочените физически лица, поради което твърденията в касационната жалба за нарушение на закона са неоснователни.

Неоснователни са доводите в касационната жалба, че наличието на същинска трудност, независеща от поведението на жалбоподателя, да установи кои конкретни лица са администратори на групата с наименование „Възраждане“ в Телеграм, е основание за възлагане в тежест на ответниците да установяват, че не са извършили нарушение на ЗЗДискр. под формата на „тормоз“ по смисъла на чл. 5, във вр. с § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр., както и „подбуждане към дискриминация“ по смисъла на §1, т.5 от ЗЗдискр, отбелязват съдиите.

Заявената трудност в процеса на доказване на соченото обстоятелство не се дължи на поведението на ответниците, а на трети лица, извън правния спор, поради което е недопустимо ответниците да носят процесуалните последици от нея, допълват съдиите.

В заключение ВАС постановява, че соченото в касационната жалба нарушение на материалния закон, не се доказва и оставя в сила обжалваното решение на АССГ като валидно, допустимо и правилно.