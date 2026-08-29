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ВАС: Лидерът на „Възраждане“ Костадинов е нагнетявал омраза към Соломон Паси, но не го е тормозил на етническа основа

De Fakto 29.08.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 402 Прегледа

Defakto.bg
Соломон Паси, Костадин Костадинов Колаж Фейсбук

Върховният  административен съд потвърди решение на АССГ, че лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е разпространявал реч на омразата срещу Соломон Паси, но отхвърли като недоказана жалбата му, че срещу него е бил проявен  „тормоз“ на основата на „етническа принадлежност“.   

За решението на съда съобщи най-напред в. Сега.   Миналата година Комисията за защита от дискриминация (КЗД) установи, че лидерът на партия “Възраждане” Костадин Костадинов е разпространил  реч на омраза срещу Соломон Паси.  В  решението си комисията постанови, че  с публикации във Фейсбук  и Youtub Костадинов и партия  “Възраждане” са провокирали “вълна от нагнетена реч срещу евреите” и дискусии, споделящи “откровени антисемитски нагласи”.  КЗД намери, че е била създадена враждебна среда, нагнетяваща омраза към Соломон Паси, разрастваща се до неприязън към лицата с еврейска етническа принадлежност.

Комисията посочи,  че макар да няма „ компетентност да разследва деяния, отличаващи се с висока обществена опасност, което е изрично правомощие на органите на съдебната власт (прокуратурата),  подпомагане на враждебната дейност от страна на Костадин Костадинов и ПП Възраждане е налице, тъй като те са били запознати с последващите коментари, които съдържат антиеврейски стереотипи, призиви към насилие, копнеж по политиките на Хитлер, омаловажаване на Холокост. Именно въпросните коментари не са били  отстранени и са  създали условия във на виртуално пространство да се  разразява реч на омраза. 

 В решението  на КЗД обаче не бе установено авторството на известен антисемитски колаж със Соломон Паси, разпространен през 2023 г. в група с наименование “Възраждане” в Телеграм. Поради това лицата, участвали в неговото създаване и разпространение, не можеха да  бъдат подведени под отговорност.

През ВАС Соломон Паси оспорва решението на АССГ,  потвърдило акта на КЗД с твърдения за нарушение на закона.  Оспорва  изводите на административния съд, че трябва да докаже самоличността на администраторите на Телеграм канала, иска отмяна на решенито и  произнасяне по същество или евентуално  преписката  да  бъде върната на КЗД за ново произнасяне.

Върховните съдии: Дискриминациата се доказва, а не се предполага 

Върховните съдии установяват, че  според АССГ в производството пред КЗД не е установено  ответниците да са осъществили  „тормоз“ на основата на „етническа принадлежност“ по чл.4, л.1 от Закона за защита от дискримания, както и „подбуждане към дискриминация“ ,   свързани с публикувания на 12.07.2023 г.  колаж с антисемитско съдържание и допускане на неговото разпространение.

Първоинстнационият съд е приел, че Соломон Паси  не е доказал, че  именно ответниците – Политическа партия „Възраждане“, К. Т. К., Д. А. и З. К. са лица, администратори на групата на „Възраждане“ в Телеграм,  поради което не може да се приеме, че са извършили соченото от жалбоподателя нарушение на антидискриминационното законодателство, казват върховните съдии.

Решаващият съд е приел, че авторството при извършване на дискриминационни действия не следва да се предполага, а да се докаже със всички разрешени от закона средства.

Съдът е  приел и информация, получена от ГДБОП-МВР, дирекция „Киберсигурност, че компанията „Телеграм“ предоставя анонимност на своите потребители.  Фирмата публично заявява, че ще си сътрудничи с правоохранителните органи само в краен случай – при получаване на заповед от съда, в която се потвърждава, че техен потребител е терорист – едва тогава би могла да разкрие IP адреса, от който е достъпван профила и телефонния номер на потребителя.

 Върховните съдии стигат до извода, че  АССГ  правилно е приел не се доказва  нарушение  „тормоз“ по смисъла на чл. 5 от на Закона за защита от дискриминация, както и и „подбуждане към дискриминация“ от посочените  физически лица, поради което твърденията в касационната жалба за нарушение на закона са неоснователни. 

 Неоснователни са доводите в касационната жалба, че наличието на същинска трудност, независеща от поведението на жалбоподателя, да установи кои конкретни лица са администратори на групата с наименование „Възраждане“ в Телеграм, е основание за възлагане в тежест на ответниците  да установяват, че не са извършили нарушение на ЗЗДискр. под формата на „тормоз“ по смисъла на чл. 5, във вр. с § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр., както и „подбуждане към дискриминация“ по смисъла на §1, т.5 от ЗЗдискр, отбелязват съдиите.

Заявената трудност  в процеса на доказване на соченото обстоятелство не се дължи на поведението на ответниците, а на трети лица, извън правния спор, поради което е недопустимо ответниците да носят процесуалните последици от нея, допълват съдиите.

  В заключение ВАС постановява, че соченото в касационната жалба нарушение на материалния закон, не се доказва и оставя в сила  обжалваното решение на АССГ като   валидно, допустимо и правилно. 

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