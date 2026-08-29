Велислав Величков: Ролята на парламантарната квота е особено важна, ако статуквото запази влияние в професионалната

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Изборът на новия състав на Висшия съдебен съвет ще покаже дали ще има реална промяна в съдебната власт, или само подмяна на едни удобни хора с други. Това коментира депутатът от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков в студиото на „Денят ON AIR“.

По думите му все още няма гаранция, че новият състав на ВСС ще бъде независим. Той подчерта, че парламентарната и професионалната квотиса равни, но ако статуквото запази влияние в съсловието, ролята на парламентраната квота ще бъде особено важна. „Парламентарната квота трябва да бъде наистина от 11 безкомпромисно смели хора, с истински професионален и морален интегритет, които да могат да противостоят на другите 11“, заяви Величков.

Според него в предсоящия избор интересна ще бъде Прокурорската колегия, където вече се виждат противоборствата на различни лагери. В нея петима членове ще бъдат избрани от професионалната квота и петима от парламентарната.

Хубавата новина за професионалната квота е, че за първи път прокурорската колегия най-вероятно ще има представителя на два противотборстващи лагери. „В момента лагерите на трима бивши главни прокурори, или по-скоро самообособилия се лагера на бивши превърженици на главния прокурор Гешев, лагера на дълго изпълнявалия функции главен прокурор Сарафов и на човека, който предлагаше главни прокурори, Сотир Цавцаров, са в почти открита битка помежду си за местата в прокурорската колегия. И ако гласовете се разделят, то ще се разделят и след това при гласуванията в прокурорската колегия, то тогава ролята на паралемнтарата ковота е от особено значение.

Там предстоят особено важни гласувани и тогава парламентарната квота има решаваш глас, защото пет души са от професионалната квота и пет души от парламентарната квота в прокурорската колегия. 11-я е главния прокурор, но след като бъде избран, т.е. в момента, който почнат номинациите за главен прокурор, този 11-и глас няма да съществува. И ще има особено интересен казус и дебати, според мен, в тази колегия.

Величков отбеляза, че конкуренцията за прокурорската колегия е необичайно голяма – 25 души се състезават за пет места (заедно със следователското място) , като не изключва кандидати от различни нива на прокурорите да спечелят“ собствени“, а не спуснати гласове. Има два съдебни района, в които само който не е член на ръковството на прокуратурата, не е номиниран за член на ВСС, каза Величков.

На въпрос на водещата за номинацията на Сийка Милева, депутатът заяви, че според него тя няма особени шансове: „Ако бъде избрана ще стане като в песена на „Абсурд“ –

триумф на външността над същността“.

Той напомни, че от „Правосъдие за всеки“ отдавна са предлагали да има реална конкуренциа между кандидатите за членове на ВСС, при която да се даде възможност на гражданския сектор, на академичните среди, на адвокатските среди, дори на рядови съдии и прокурори да предлагат кандидати, като извършват номинации, а след това народните представители от тях да се избират кои да предложат реално в състезанието за парламентарна квота. Към момента от паралментрата квота са издигнати и 26 номинации, от които депутатите трябва да подберат своите кандидати.

От списъка от 25 имена, предложени в парламентарната квота Величков вижда “ 5-6 добри имена, с безспорен професионализъм, морален интегритет и без данни за зависимости, скандали, влизане в сделки. Той обърна внимание, че от Асоциация по европейско право, „също много интересна кандидатура“, много сериозно са се отнели и от Съюза на юристите с шест номинации. Поне три оттях той би припознал.

Той обърна внимание на „една на кандидатура предложена от декана на юридическия факултет Даниел Вълчев, от декана на юридическия факултет на Велико – Търновския университет, от ректора на Варненския свободен стет и от председателя на Българска академия на науките. Звучи изключително тежко, заяви депутатът.

Проблемът е, че аз никога по никакъв повод не съм чул този човек да казва и една дума за състоянието на съдебната система и за необходимата съдебна реформа.

Т.е. той е живял в една академична клетка. И аз се чудя може ли такъв тип човек да се наеме със смелоста да прави ветинг в системата, да се прочистят хора, които злепоставят престижа на съдебната власт и да прави реформи, примерно обещаната в програмата на Прогресива България децентрализация на прокуратурата. Съмняваме се.

След настояване на водещата Величков посочи, че визира номинацията на академик Иван Русчев.

Депутатът подчерта, че при избора няма да е достатъчно кандидатите да имат добри професионални биографии. Те трябва да имат ясни позициите по съдебната реформа.

Аз бих попитал всеки един кандидат, чиято позиция никога не съм чувал, какво той мисли за трите конституционни промени в глава съдебна власт, които бяха почти напълно отменени от конституционния съд. Ако оставим у нас вечната дилема Велико или Обикновено народно събрание, кои от тези промени той харесва като смисъл? И ако нищо не харесва като смисъл, той какво би предложил, за да се промени, примерно, бездействаща или високо корумпирана понякога прокуратура? Бавните съдебни производства, фактическият отказ от правосъди и т. н.

Именно от отговорите трябва да стане ясно дали кандидатите са готови да бъдат независими и да участват в реална реформа на съдебната власт, заключи Величков.

Той напомни, че седем неправителствени организации, сред които и „Правосъдие за всеки“, са предложили кандидатурите на бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов и съдия Таня Радуловска, сега адвокат, преди това съдия и председател на ССБ.

„На моите колеги от Продължаваме промяната аз ще предложа подкрепа именно за тези две номинрации“ , каза той и добави, че са водени разговори с Демократична България, от които до седмица се очаква да решат дали ще подкрепят единни кандидатури на двете парламентарни групи за новия ВСС.