Петър Тодоров за прочистването в МВР, акцията „Драгалевци“, бягството на Петьо Еврото и промените в съдебната власт

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Управляващите подготвят нов Закон за МВР, който ще ограничава политическото влияние в системата

„В МВР тече процес по прочистване на служители, за които има данни за зависимости“ – това заяви пред Нова тв председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров.

Той разказа, че се подготвя изцяло нов Закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите.

„Политическото влияние в МВР е огромно и за съжаление, се засили особено през последните години“, заяви Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата.

Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Предвижда се и въвеждане на мандатност за висшите ръководни длъжности, подобно на практиката в ДАНС, ДАР и ДАТО. Тестът за интегритет ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата.

Ако кандидатът не успее да го премине, няма да бъде повишаван: „Това, което предвиждаме в новия закон, е при всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие той отново да положи тест за интегритет и съответните изпити. Когато не може да издържи тези тестове, той няма да заема по – високата длъжност. Предвижда се и задължение за ръководителите да започват проверка при всеки сигнал срещу служител, подчерта Тодоров, а при наличие на данни за престъпление материалите трябва да бъдат предавани на прокуратурата, а когато няма достатъчно данни за досъдебно производство, да се търси дисциплинарна отговорност, включително уволнение.

„Нашата приоритетна задача е да чистим служители от МВР, за които има данни, а не само да ги разместваме от едно място на друго“, каза Тодоров.

Механизмите, които смятаме да заложим, са свързани именно с намаляване на политическото влияние, от която и да било сила. Плановите ни са до края на тази сесия, тъй като това е един много изключително тежък закон. МВР е система, която има близо 50 000 служители с изключително разнородна дейност.

Затова този закон трябва да бъде изработен много прецизно, много внимателно. Смятаме до края на тази парламентарна сесия това да се случи и в следва

Плановете са законът да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия.

Акцията в „Драгалевци“

Тодоров коментира и акцията в столичния квартал „Драгалевци“, при която беше открито устройство за заглушаване. Според него трябва да бъде проверена и версията дали информация за действията на службите не е изтекла предварително към хората, свързани с обекта.

По думите му предстоят експертизи, които трябва да установят дали при акцията е открито цялото устройство или от него липсват части. Тодоров подчерта, че според него в България вече не трябва да има „недосегаеми лица“.

„Безспорно е, че е имало такова заглушаващо устройство, след като има наистина смущаване на режима на самолетите. Иззети са устройства, предстоят експертизи, които са назначени. Дали там е цялото устройство или е изтръгнат някаква част от него в последния момент, това ще го кажат експертизата. Ако липсват някакви части, това значи, че е имало възможност тези части да бъдат изтръгнати и укрити. Но съм сигурен, че колегите ще стигнат до края в установяването на фактите и обстоятелствата“, каза той.

Как Петьо Петров-Еврото е успял да избяга?

Бившият главен секретар на МВР се върна и към акцията преди години за задържането на Петьо Петров-Еврото в същия обект в „Драгалевци“. „ Ако се върнем назад, знаете, че точно от този обект на времето не беше заловен въпросният Петър Петров Еврото“.

По думите му операцията е била организирана и проведена от ГДБОП и е имало оперативна информация, че Петров се намира там. Той обаче не е бил открит.

Ръкодител на операцията е бил Калин Стоянов, който по-късно стана депутат от определена политическа сила(ДПС Ново начало б.р.)

Дали е имало изтичане на информацията, аз не мога да кажа, заяви Тодоров. Едно от обясненията, дадени пред него, било, че в обекта е имало таен тунел, който служителите на ГДБОП не са знаели и не са обезопасили.

Тогава това бяха последните дни на министър Демерджиев, като служебен министър. Той разпореди щателна проверка относно обстоятельствата за евентуално изтичане на информацията от служители на главна дирекция Борба с организираната престъпност. Какво се е случило с тази проверка, аз не мога да кажа, поне резултати ни са огласени, тъй като месец след това аз напуснах системата на МВР. Оправданието, което беше дадено пред мене като главен секретар, че имало тайен ход в тунел, който те не знаели, не били обезопасили и съответно това довело до неефективността на операцията

Буквално няколко дена или седмица след това, Калин Стоянов стана министър.

Защо е имало патрулки пред „Осемте джуджета“?

Тодоров коментира и информацията за полицейски патрули, които са стояли пред обекта, свързван с ресторанта „Осемте джуджета“.

Той заяви, че по времето, когато е бил главен секретар на МВР, е била разпоредена проверка за полицейски служители, които са стояли пред обекта. Обяснението било, че мястото е удобно за установъчен пункт и затова патрулите често се задържали там. Според Тодоров това обяснение не е било достоверно.

Тогава служителите били изведени от графика и срещу тях били предприети дисциплинарни мерки.

По думите на Тодоров сливането на влиянието на престъпни групи и държавни структури създава условия за източване на държавен ресурс и изграждане на организирани престъпни структури.

На въпрос как хора като Размиг Чакърян – Ами и Христофорос Аманатидис – Таки, толкова години са работели необезпокоявано под носа на МВР и прокуратурата, бившият главен секретар посочи:

Когато има сливане и приливане на влияние и обвързване между пристъпни групи и държавни структури, съответно това нещо става възможно. Това е всъщност пристъпното влияние и създаване на организирани пристъпни структури, насочени към източване на държавен ресурс. Само да припомним многомилионните бизнеси от“ Златната Локва „(популарното название на корупционната схема за задължителна дезинфекция на граничния пунк „Капитан Андреево“ б.р.), огромните ресурси на фирми, свързани с тези лица, източени по отношение на пътно строителство, строителство и ремонт на язовирни съоръжения.

Всичко това няма как да стане без държавната благословия, изтъкна Тодоров.

Прокуратурата трябва да покаже воля

Според председателя на вътрешната парламентарна комисия резултатите по редица знакови случаи зависят и от промени в прокуратурата и избора на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор.

Когато в прокуратурата се извършат необходимите промени, когато се избере нов ВСС, нов главен прокурор, който да назначи съответните проверки на ръководители по места, по отношение на делата на „трупчета“, по отношение на делата „бухалки“ и съответно тези ръководители на прокуратурите, допуснали това нещо, получат съответното дисциплинарно наказание и бъдат заменени с ръководители, които имат необходимата експертиза и интегритет, всичката информация, която се събира за тези лица, ще бъде отработена и съм сигурен, че ще има резултати, каквите очака обществото, отбеляза Тодоров.

Той увери, че процедурата за избор на нов ВСС се провежда прозрачно. По думите му вече има 26 номинирани кандидати, като предстои и депутатите да издигат свои кандидатури.

Аз мисля, че ние водим достатъчно прозрачна политика и механизмите, които създадахме за избор на нов ВСС са защитни механизми срещу задкулистното завладяване на системата от кръгове с обвързаности, които нямат нищо общо със служенето на закона и на държавата, изтъкна Тодоров.