Подсъдимият Никола Бургазлиев е пушил марихуана до 48 часа преди тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг

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Окръжният съд в Бургас днес проведе поредно заседание по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който загина 35-годишната Христина Здравкова, а малкият ѝ син беше тежко ранен. Подсъдим е 19-годишният Никола Бургазлиев.

Разпитани бяха вещи лица, изготвили ключови експертизи по делото. Сред тях е и химико-токсикологична на кръвната проба на обвиняемия. Според прокуратурата в кръвта на Бургазлиев е установено наличие на марихуана.

Многократно сме казвали, че според нас има допуснати съществени нарушения при пробовземането и въобще по начина, по който се е случило това взимане на проба. Това каза преди началото на заседанието на Окръжен съд – Бургас адвокатът на Никола Бургазлиев по катастрофата Галина Колева.

В началото на заседанието майката на подсъдимия Росица Ралева, която е разследващ полицай в Бургас, е поисакала отвод на съдебния състав. Според нея разследването срещу сина ѝ не е било обективно и затова смята, че евентуална присъда също няма да бъде обективна.

Съдът обаче отхвърли искането ѝ и заседанието в Окръжния съд в Бургас продължи.

По-късно в центъра на съдебното заседание бяха резултатите от изследванията за употреба на наркотични вещества и надеждността на различните проби, взети от обвиняемия след катастрофата.Експертите посочиха още, че резултатите насочват към инцидентна, а не към системна употреба на марихуана.

Според тях наркотичното вещество вероятно е било прието между 36 и 48 часа преди катастрофата. Съдът прие представените експертни заключения.

Вещите лица поставиха под въпрос единствено точността на първоначалния дръг тест, направен непосредствено след инцидента. Според тях не може да се установи дали колекторният тампон е съдържал достатъчно ДНК материал от Бургазлиев, за да бъде резултатът от тази проверка определен като надежден.

Пред съда беше обсъден и начинът, по който биологичният материал е бил съхраняван. Вакуумните епруветки са били поставени в найлонов плик и обозначени като веществено доказателство. Според вещите лица документацията е изрядна и няма основания за съмнение, че изследваните кръв и урина принадлежат на Бургазлиев.

Шест души бяха разпитани на предходното заседание по делото, сред които и Виктория Тодорова, която е била с Бургазлиев по време на инцидента.

Трагедията се разигра на 14 август 2025 г., когато управляваното от Никола Бургазлиев АТВ помете пешеходци на тротоар в курорта в Слънчев бряг.

Обвинението е за причиняване на смърт при евентуален умисъл и телесни повреди на други пострадали. Според прокуратурата Бургазлиев е управлявал след употреба на марихуана.

Защитата оспорва част от тези обстоятелства, включително резултатите от пробите за наркотици.

След катастрофата загина 35-годишната Христина от Пловдив, а синът ѝ Мартин оцеля, но пострада тежко.